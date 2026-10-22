Mehr Spielraum? Experten schätzen die Steuereinnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Nimmt der Staat wegen der besseren Wirtschaftslage auch mehr Steuern ein? Diese Frage beantworten die Steuerschätzer am Donnerstag. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Ergebnisse ihrer Prognose in Berlin einordnen (15.00 Uhr).

Der Schätzungskreis prognostiziert die voraussichtlichen Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen für die kommenden Jahre. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.