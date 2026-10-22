Termine am 22. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)

07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Accor, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Q3-Zahlen

USA: PG&E, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 9/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin

10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart °



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