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    EU-Automarkt wächst weiter - Hohe E-Auto-Nachfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Autos erreichen 22,7 Prozent Marktanteil
    • Benziner und Diesel verlieren jeweils ein Fünftel
    • BYD wächst 150 Prozent, Tesla legt 70 Prozent zu
    EU-Automarkt wächst weiter - Hohe E-Auto-Nachfrage
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Autokäufer in der Europäischen Union greifen in Zeiten hoher Benzinpreise immer öfter bei E-Autos zu. Nach einem Wachstum der Zulassungszahlen um fast die Hälfte auf 1,93 Millionen Fahrzeuge kommen reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles) in den neun Monaten bis Ende September 2026 mittlerweile auf einen Marktanteil von 22,7 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist ein Wachstum von 6,6 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Die Zulassungszahlen von Benzinern und Diesel-Pkw sanken im Dreivierteljahr jeweils um ein Fünftel.

    Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im September weiter zu, und zwar um 9,3 Prozent auf 971,048 Fahrzeuge. Für das Dreivierteljahr ergibt sich damit ein Anstieg um 5,7 Prozent auf knapp 8,52 Millionen Fahrzeuge.

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    Während die Zulassungszahl der Marken des Volkswagen-Konzerns (VW) inklusive der Porsche AG von Januar bis Ende September mit 2,23 Millionen fast auf der Stelle trat, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um 150 Prozent auf 206.002 nach oben. Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 188.035 Autos 70 Prozent mehr. Für BMW ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent und für Mercedes-Benz ein Anstieg von 3,6 Prozent./mis/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 56,98 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +7,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +1,17 %/+24,20 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen genannten Absatzrückgang von 25 % in China und BMWs Abfindungsprogramm. Diskutiert werden mögliche Personalkostensenkungen und der Verlust erfahrener Mitarbeiter. Als langfristiges Absatzrisiko gilt einigen ein sinkender Autobestand durch Fahrdienste. Positiv hervorgehoben wird eine Studie zur hohen Markentreue der BMW-Kunden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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