EU-Automarkt wächst weiter - Hohe E-Auto-Nachfrage
- E-Autos erreichen 22,7 Prozent Marktanteil
- Benziner und Diesel verlieren jeweils ein Fünftel
- BYD wächst 150 Prozent, Tesla legt 70 Prozent zu
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Autokäufer in der Europäischen Union greifen in Zeiten hoher Benzinpreise immer öfter bei E-Autos zu. Nach einem Wachstum der Zulassungszahlen um fast die Hälfte auf 1,93 Millionen Fahrzeuge kommen reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles) in den neun Monaten bis Ende September 2026 mittlerweile auf einen Marktanteil von 22,7 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist ein Wachstum von 6,6 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Die Zulassungszahlen von Benzinern und Diesel-Pkw sanken im Dreivierteljahr jeweils um ein Fünftel.
Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im September weiter zu, und zwar um 9,3 Prozent auf 971,048 Fahrzeuge. Für das Dreivierteljahr ergibt sich damit ein Anstieg um 5,7 Prozent auf knapp 8,52 Millionen Fahrzeuge.
Während die Zulassungszahl der Marken des Volkswagen-Konzerns (VW) inklusive der Porsche AG von Januar bis Ende September mit 2,23 Millionen fast auf der Stelle trat, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um 150 Prozent auf 206.002 nach oben. Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 188.035 Autos 70 Prozent mehr. Für BMW ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent und für Mercedes-Benz ein Anstieg von 3,6 Prozent./mis/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 56,98 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +7,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +1,17 %/+24,20 % bedeutet.
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Image und Bindung: BMW-Fahrer sind besonders markentreu
Danke sehr freundlich - Ganz ehrlich kann mit deinem Müll auch nichts anfangen !
Aber schön, dass du neben deiner Beratertätigkeit in der Kneipe um die Ecke zwischen Pils und Zigaretten noch Zeit für das ungebildete Volk im Forum findest.
Zur Sprache kamen Leute, die auf die Angebote gieren und nicht jene, die noch Spaß an Ihrem Job haben und arbeitswillig sind.
Fakt ist, dass man genau die erfahrenen Leute damit verliert und die Jungen, die noch für weniger Geld deutlich mehr buckeln bleiben.
Denen wird eine Vision verkauft und das naive Volk läuft dann brav hinterher ... während die Seniors den Plan durchschauen und sich den Scheiss nicht länger antun.
Man hat es versaut, der Rückstand ist nie wieder aufzuholen und schon überhaupt nicht zu dem Preis.
In Anbetracht der bröckelnden "Vorgesetzten" gibt es damit schließlich wieder eine Perspektive, irgendwann sind Stühle wieder zu besetzen ...
Mit 5x geht selbst einfaches Volk in dieser Branche in Rente - bekommt dabei noch Summen hinterhergeworfen, die in vielen anderen Branchen undenkbar wären.
Da freut man sich eigentlich über deren Niedergang, würde das nicht immense Kreise unter den Zulieferern ziehen ... von den Insolvenzen dort liest man jeden Tag und es wird noch mehr werden. Jahrelang haben alle fürstlich verdient und jetzt stellen sich Arbeiter von VW, BMW & Co als mittellos und kurz vor der Privatinsolvenz dar.
Dann lebte man offensichtlich auf zu großem Fuß und sorgte nicht vor.
Wie wäre es, wenn man einmal der zweiten / dritten Reihe Gehör schenkt - was blüht wohl den Arbeitern der Zulieferer ?
Sicherlich kein goldener Handschlag ... interessiert jedenfalls keinen.
Kann man sehen wie man will, die Mitarbeiter wurden aber nicht gekündigt - also nach dem Motto nimm das Geld oder du fliegst demnächst halt ohne etwas.