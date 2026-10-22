EU-Automarkt wächst weiter - Hohe E-Auto-Nachfrage

Danke sehr freundlich - Ganz ehrlich kann mit deinem Müll auch nichts anfangen !

Aber schön, dass du neben deiner Beratertätigkeit in der Kneipe um die Ecke zwischen Pils und Zigaretten noch Zeit für das ungebildete Volk im Forum findest.

Zur Sprache kamen Leute, die auf die Angebote gieren und nicht jene, die noch Spaß an Ihrem Job haben und arbeitswillig sind.

Fakt ist, dass man genau die erfahrenen Leute damit verliert und die Jungen, die noch für weniger Geld deutlich mehr buckeln bleiben.

Denen wird eine Vision verkauft und das naive Volk läuft dann brav hinterher ... während die Seniors den Plan durchschauen und sich den Scheiss nicht länger antun.

Man hat es versaut, der Rückstand ist nie wieder aufzuholen und schon überhaupt nicht zu dem Preis.

In Anbetracht der bröckelnden "Vorgesetzten" gibt es damit schließlich wieder eine Perspektive, irgendwann sind Stühle wieder zu besetzen ...

Mit 5x geht selbst einfaches Volk in dieser Branche in Rente - bekommt dabei noch Summen hinterhergeworfen, die in vielen anderen Branchen undenkbar wären.

Da freut man sich eigentlich über deren Niedergang, würde das nicht immense Kreise unter den Zulieferern ziehen ... von den Insolvenzen dort liest man jeden Tag und es wird noch mehr werden. Jahrelang haben alle fürstlich verdient und jetzt stellen sich Arbeiter von VW, BMW & Co als mittellos und kurz vor der Privatinsolvenz dar.

Dann lebte man offensichtlich auf zu großem Fuß und sorgte nicht vor.

Wie wäre es, wenn man einmal der zweiten / dritten Reihe Gehör schenkt - was blüht wohl den Arbeitern der Zulieferer ?

Sicherlich kein goldener Handschlag ... interessiert jedenfalls keinen.