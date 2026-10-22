Tesla mit Gewinneinbruch – SpaceX-Fusion als Rettung?

Der Umsatz erreicht 28,05 Milliarden US-Dollar statt der erwarteten 27,9 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie liegt mit 48 Cent über den prognostizierten 43 Cent. Gegenüber den 28,24 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahresquartal sinkt der Konzernumsatz jedoch leicht.

Tesla übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie. Trotzdem verlor die Aktie nach Börsenschluss mehr als drei Prozent. Ein Blick hinter die Zahlen zeigt, wie teuer Musks Zukunftspläne werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Beim Nettogewinn fällt das Minus deutlicher aus. Er schrumpft um 29 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Tesla führt die niedrigeren Durchschnittspreise und Engpässe bei Batterien im Autogeschäft an. Die Autoerlöse sinken um drei Prozent auf 20,56 Milliarden US-Dollar. Im Energiegeschäft sinken sie um 16 Prozent auf 2,88 Milliarden US-Dollar.

Zugleich steigen die Ausgaben für den humanoiden Roboter "Optimus" und andere KI-Projekte. Mit 3,73 Milliarden US-Dollar haben sich die Investitionsausgaben im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Der freie Cashflow bricht um 62 Prozent auf 1,53 Milliarden US-Dollar ein.

Einen Gegenpol bilden Dienstleistungen und sonstige Erlöse, die um 33 Prozent auf 4,61 Milliarden US-Dollar wachsen. Die Zahl der aktiven Abonnements des Fahrassistenzsystems FSD, das menschliche Aufsicht erfordert, steigt um 67 Prozent auf 1,74 Millionen.

Musk stellt für das Jahr 2027 spürbare Beiträge der fahrerlosen Robotaxi-Flotte in Aussicht. Zudem gibt es Fusionsfantasien: Laut Musk haben Tesla und SpaceX Sonderausschüsse für eine mögliche Zusammenlegung eingerichtet. Auf der Tesla-Telefonkonferenz liefert er keine neuen Details.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion