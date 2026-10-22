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    Grüne an Merz

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    Alles dransetzen für US-Freigabe der Abwehrraketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne fordern Merz zu mehr Druck auf die USA auf
    • Grüne fordern Raketenfreigabe und Starlink-Zugang
    • Grüne kritisieren Trumps Umgang mit der Ukraine
    Grüne an Merz - Alles dransetzen für US-Freigabe der Abwehrraketen
    Foto: stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts stockender militärischer Hilfsleistungen für die Ukraine fordern die Grünen Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf, mehr Einfluss auf die US-Administration zu nehmen. "Friedrich Merz und die anderen europäischen Staaten müssen jetzt alles daransetzen, dass die Abwehrraketen zur Verteidigung der Ukraine freigegeben werden und der dauerhafte Zugriff auf Starlink garantiert bleibt", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann den Funke Medien. US-Präsident Donald Trump breche Zusagen und schwäche die Ukraine in unverantwortlicher Weise.

    Vor kurzem hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte. Die Lieferung von Patriot- und weiterer Luftabwehr-Raketen werde nicht genehmigt, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten. Ein ranghoher Beamter aus dem US-Verteidigungsministerium trat den Darstellungen entgegen. Zudem soll Berichten zufolge SpaceX -Chef Elon Musk hinter der Drosselung des Satelliteninternets Starlink für die Ukraine stehen.

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    Das US-Flugabwehrsystem Patriot gilt als bester Schutz vor Russlands ballistischen Raketen. Doch die PAC-Flugkörper dafür sind knapp. Unter Trump leisten die USA keine Militärhilfe mehr, doch Nato-Staaten kaufen im sogenannten PURL-Programm US-Waffen für die Ukraine.

    Haßelmann sagte: "Es ist schrecklich zu sehen, wie Trump in den letzten Tagen und Wochen gegenüber Selenskyj und der Ukraine agiert." Jede russische Rakete auf zivile Ziele, die nicht abgefangen werden könne, koste Menschenleben. Auch die Lockerung der Sanktionen durch Trump sei ein fatales Signal.

    In den vergangenen Tagen hatte der US-Präsident äußerst umstrittene Vereinbarungen mit Moskau getroffen, bei denen es unter anderem um Sanktionsstopps und russische Diesel-Exporte geht, von denen er sich Aufwind vor den wichtigen US-Parlamentswahlen in zwei Wochen erhofft./hme/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,79 % und einem Kurs von 159,3 auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +41,23 %/+213,85 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gemeldete 161 % Umsatzwachstum im Q3 durch Starlink und KI-Infrastruktur. Weitere Themen sind der geplante Kauf von US-Mobilfunkfrequenzen für rund 8 Mrd. US-Dollar und Starlinks Expansion. Bei einer möglichen Fusion mit Tesla werden Synergien, Verwässerung und regulatorische Hürden diskutiert. Als Geschäftsrisiko gilt ein möglicher Vertrauens- und Kundenverlust durch Starlink-Einschränkungen in der Ukraine.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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