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    Banken

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    Vergesellschaftung kann Immobilienkredite verteuern

    Für Sie zusammengefasst
    • Banken warnen vor Folgen der Wohnungsenteignung
    • Banken sehen mehr Wohnungsnot durch Enteignungen
    • Pläne könnten Kredite für Käufer stark verteuern
    Banken - Vergesellschaftung kann Immobilienkredite verteuern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit der geplanten Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin drohen nach Ansicht von Banken negative Folgen für Mieter, Hausbauer und Immobilienkäufer. Die Pläne würden die eklatante Wohnungsnot weiter verschärfen, "da so kein einziger Quadratmeter Wohnraum geschaffen wird und zudem private Geldgeber, die das tun könnten, vertrieben werden", sagte Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (VDP), der Deutschen Presse-Agentur. "Mieter sind letztlich die eigentlichen Geschädigten dieser Politik." Der Verband vertritt rund 50 Immobilienfinanzierer, darunter Deutsche Bank , Commerzbank und Sparkassen.

    Aus Sicht von Tolckmitt könnte die geplante Vergesellschaftung von Wohnungen zur Belastung für Verbraucher werden, anstatt den Immobilienmarkt zu entspannen. "Wenn Grundschulden bei einer Vergesellschaftung ersatzlos entfallen, Kreditsicherheiten für Banken also nicht mehr sicher sind, wie es die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" plant, legt das die Axt an die kostengünstige besicherte Immobilienfinanzierung - nicht nur für Wohnungsunternehmen, sondern auch für private Haushalte, die sich den Traum von Wohneigentum erfüllen wollen", kritisierte Tolckmitt. "Auch deren Kredite werden merklich teurer."

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    Linke, Grüne und SPD in Berlin planen ihrem Sondierungspapier zufolge, private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in der Hauptstadt gegen Entschädigung zu vergesellschaften. Die Linke argumentiert, niedrige Mieten bei landeseigenen Wohnungen hätten einen dämpfenden Effekt auf den gesamten Markt.

    "Geht um Vertrauen in Rechts- und Wirtschaftssystem"

    "Banken werden sich nach erfolgter Vergesellschaftung sehr genau überlegen, was sie noch an Wohnungsbau finanzieren wollen", warnt Tolckmitt. "Sie tun das bereits jetzt allein aufgrund der Diskussion." Was Rot-Grün-Rot in Berlin plane, sei ein fatales Signal für den gesamten Standort Deutschland. "Es geht um das Vertrauen in die Verlässlichkeit unseres Rechts- und Wirtschaftssystems. Wird die Option der Vergesellschaftung gezogen, ist sie dahin."

    Von der Bundesregierung forderte Tolckmitt mehr Tempo beim geplanten Bundesgesetz gegen Enteignungen. Man brauche eine "zügige bundespolitische Klärung". Jeder Monat der Ungewissheit belaste das Bild der Bundesrepublik als Investitionsstandort in der Welt.

    Die Spitzen von Union und SPD im Bund hatten sich im Juli darauf verständigt, per Bundesgesetz zu regeln, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll. Bisher gibt es allerdings keinen Gesetzentwurf, sondern nur einen Beschluss des Koalitionsausschusses./als/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 28,70 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,63 %/+105,07 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Commerzbank und ihre Schwäche gegenüber dem DAX. Diskutiert werden weitere Verluste bis etwa 30 Euro sowie Chancen auf eine Rückkehr zu 40 Euro. Als Bewertungsargumente dienen das KGV auf Basis der Gewinne 2027, Aktienrückkäufe und mögliche Gewinnsteigerungen unter UniCredit. Thema sind zudem die EZB-Freigabe für einen Beteiligungsausbau und Frankreich als mögliches Bankenrisiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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