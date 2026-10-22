Bystronic steigert Nettoumsatz – Auftragseingang bleibt stabil
Mehr Aufträge, steigender Umsatz: Bystronic legt in den ersten neun Monaten 2026 zu. Während sich wichtige Märkte stabilisieren, bleibt die Profitabilität unter Druck.
- **Auftragseingang:** In den ersten neun Monaten 2026 stieg er um 12,8 % auf CHF 527,4 Mio. (17,3 % zu konstanten Wechselkursen).
- **Nettoumsatz:** Er erhöhte sich um 8,0 % auf CHF 481,3 Mio. (12,0 % zu konstanten Wechselkursen).
- **Auftragsbestand:** Ende September lag er bei CHF 327,8 Mio. – 33,4 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
- **Marktentwicklung:** Europa und die USA stabilisierten sich im dritten Quartal; Wachstum kam unter anderem aus den Bereichen Rechenzentren und Halbleiter.
- **Ausblick Umsatz:** Bystronic bestätigt die Prognose für 2026 und erwartet einen Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau, unterstützt durch Akquisitionen und Wachstumsmärkte.
- **Ausblick Profitabilität:** Für das vierte Quartal wird ein positives EBIT erwartet. Für das Gesamtjahr dürfte die Profitabilität dennoch unter dem Niveau von 2025 bleiben.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bystronic Namen-Akt (A) ist am 04.03.2027.
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