Profitable Growth Is Gaining Serious Momentum
Schindler gained momentum in Q3 2026, with stronger orders and revenue, improved profitability and an upgraded full-year EBIT margin outlook.
- In Q3 2026, order intake grew 10.3% and revenue 5.1% in local currencies.
- For the first nine months, order intake was CHF 8,735 million, up 5.2% in local currencies.
- Nine-month revenue reached CHF 8,162 million, up 2.6% in local currencies.
- Operating profit was CHF 1,102 million; the EBIT margin was 13.5%, up 1 percentage point year on year, while the adjusted EBIT margin was 13.8%.
- Net profit rose to CHF 852 million, equal to 10.4% of revenue; operating cash flow was CHF 903 million.
- Schindler revised its 2026 EBIT margin guidance to approximately 13.5%, from approximately 13% previously.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Schindler Holding is on 22.10.2026.
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