Profitables Wachstum: Jetzt nimmt das Tempo spürbar zu
Mehr Aufträge, steigende Umsätze und höhere Profitabilität: Schindler legt im dritten Quartal 2026 zu und hebt die Prognose für die EBIT-Marge im Gesamtjahr an.
- Im 3. Quartal 2026 stieg der Auftragseingang in Lokalwährungen um 10,3 %, der Umsatz um 5,1 %.
- Die EBIT-Marge erreichte im 3. Quartal 13,5 % und lag damit 100 Basispunkte über dem Vorjahreswert.
- In den ersten neun Monaten betrug der Auftragseingang CHF 8’735 Mio. (+5,2 % in Lokalwährungen).
- Der Umsatz der ersten neun Monate belief sich auf CHF 8’162 Mio. (+2,6 % in Lokalwährungen).
- Das Betriebsergebnis lag bei CHF 1’102 Mio.; die bereinigte EBIT-Marge betrug 13,8 %. Der Konzerngewinn erreichte CHF 852 Mio. bei einer Marge von 10,4 %.
- Schindler hob den Ausblick für 2026 an: Erwartet wird nun eine EBIT-Marge von rund 13,5 % statt bisher rund 13,0 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 22.10.2026.
-0,09 %
+2,06 %
+7,67 %
+1,70 %
-8,23 %
+54,44 %
+21,53 %
+69,29 %
+578,89 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte