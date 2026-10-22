United-Krise spitzt sich zu - Villa makellos

COMO (dpa-AFX) - Die sportliche Krise von Manchester United spitzt sich immer weiter zu. Die zuvor schon seit sechs Pflichtspielen sieglosen Red Devils verloren nach einer desolaten Leistung in der Champions League mit 1:4 (0:1) bei Como 1907. Der starke Nico Paz (2. Minute/57.), Anastasios Douvikas (49.) und Jacobo Ramon (76.) erzielten die Tore für die Italiener, bei denen der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Oliver Kempf durchspielte. Dem Ex-Münchner Joshua Zirkzee (90.+1) gelang kurz vor Schluss der Ehrentreffer für die Engländer.

Der Druck auf Trainer Michael Carrick wird vor dem nächsten Premier-League-Spiel am Sonntag gegen Bournemouth damit immer größer. "Ich übernehme 100 Prozent Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung - aber damit hört's auf", sagte der 45-Jährige bei TNT Sports. "Als langjähriger Fan dieses Fußballvereins muss ich sagen, dass es für mich inakzeptabel ist, eine solche Leistung mitanzusehen." Auf die Frage, ob er noch die Rückendeckung seiner Vorgesetzten spüre, sagte der Ex-Profi: "Es geht nicht um mich. Es geht darum, dieses Spiel zu verdauen."