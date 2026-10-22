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    Ausfälle und Verspätungen auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Westkreuz-Bauarbeiten bringen Ausfälle und Verspätungen
    • S3, S5, S7, S9 und S75 fahren auf Teilstrecken
    • Der Zehn-Minuten-Takt entfällt auf S3 und S5 teilweise
    Ausfälle und Verspätungen auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Berliner S-Bahn sollten mehr Zeit einplanen. Auf mehreren Linien kommt es zu Ausfällen und Verspätungen, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Betroffen sind demnach die Linien S3, S5, S7, S9 und S75. Grund sind Bauarbeiten am Westkreuz, die zu Fahrplan- und Streckenänderungen führen. So fahre die S9 nur zwischen dem Flughafen BER und Charlottenburg sowie zwischen dem Westkreuz und Spandau.

    Auch auf den übrigen Strecken kommt es demnach zu Einschränkungen: Laut der S-Bahn Berlin verkehrt die S3 nur zwischen Erkner und Charlottenburg, die S7 zwischen Ahrensfelde und Potsdam Hauptbahnhof, die S5 zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof und die S75 zwischen Wartenberg und Lichtenberg. Der 10-Minuten-Takt könne auf den Linien S3 und der S5 nur teilweise eingehalten werden, hieß es. Zwischen Charlottenburg und Grunewald fahre die S7 zudem nur im 20-Minuten-Takt./mik/DP/zb






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