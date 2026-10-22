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    Sicherheitslücke

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    Viele Behörden-Websites in Thüringen wieder online

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Landeswebsites waren vorübergehend offline
    • Viele Seiten sind seit dem späten Abend wieder online
    • PHP-Lücke gefährdet weltweit viele Webdienste
    Sicherheitslücke - Viele Behörden-Websites in Thüringen wieder online
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ERFURT (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden einer schwerwiegenden Sicherheitslücke sind etliche Websites der Thüringer Landesverwaltung zeitweise offline genommen worden. Seit dem späten Abend sind viele Seiten wieder online, darunter jene der Staatskanzlei, der Landespolizei und des Innenministeriums. Die Homepage des Landtags war durchweg verfügbar gewesen.

    "Wegen einer akuten Sicherheitslücke, die aktuell weltweit für Störungen sorgt, sehen wir uns gezwungen, aktuell unsere Onlineangebote auszusetzen", war zuvor zum Beispiel auf der Homepage der Staatskanzlei zu lesen. Die notwendigen Sicherheitsupdates sollten mit "Hochdruck" eingespielt werden, sodass die Seite so schnell wie möglich wieder verfügbar sei, hieß es weiter.

    Hintergrund für die vorübergehende Abschaltung ist eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke, die weltweit das Fundament zahlreicher Webseiten und Onlinedienste ins Wanken bringt. Betroffen ist die weit verbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des gesamten Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress./dhu/DP/zb






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