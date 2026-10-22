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    Airbnb-Vermieter dürfen kein Geschirrspülen mehr einfordern

    Für Sie zusammengefasst
    • Abwaschen und Bettenabziehen sind nicht mehr Pflicht
    • Müll muss draußen nicht mehr entsorgt werden
    • Aufgeführte Ausstattung darf nicht verboten werden
    Airbnb-Vermieter dürfen kein Geschirrspülen mehr einfordern
    Foto: Airbnb, Inc

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Vermieter auf der Unterkünfte-Plattform Airbnb dürfen von ihren Gästen nicht mehr verlangen, dass sie zum Check-out das Geschirr abwaschen und die Betten abziehen. Laut einer neuen Richtlinie für Hausregeln lässt Airbnb nur noch Aufgaben zu, die als "zumutbar" erachtet werden. So darf man Gäste weiterhin bitten, schmutziges Geschirr ins Spülbecken zu stellen und benutzte Handtücher zusammenzusammeln.

    Nicht mehr verlangen kann man hingegen, dass Gäste den Müll außerhalb der Unterkunft entsorgen. Airbnb hält zugleich die Tür für einige Ausnahmen offen: "So kann es zum Beispiel zumutbar sein, in Gegenden, in denen es Bären gibt, Gäste zu bitten, ihren Müll in einem für Tiere unzugänglichen Behälter zu entsorgen." Airbnb-Nutzer zahlen in der Regel eine Reinigungsgebühr - und die Plattform will nicht, dass ihnen Dinge abverlangt werden, "um die sich eigentlich eine Reinigungskraft kümmern" sollte.

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    Auch die Nutzung einer in der Beschreibung aufgeführten Ausstattung wie einer Klimaanlage zu verbieten, ist den Vermietern nicht mehr erlaubt. Die neuen Regeln treten am 20. November in Kraft. In Kommentaren auf der Airbnb-Website kritisierten viele Vermieter die neuen Regeln-Einschränkungen./so/DP/zb

    Airbnb Registered (A)

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    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Die Airbnb Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 173,7 auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbnb Registered (A) Aktie um +3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbnb Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 64,88 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 503,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +72,72 %/+366,35 % bedeutet.





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