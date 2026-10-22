Brandenburgs Verkehrsminister unterstützt Angebot für Gelegenheitsfahrer

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Verkehrsminister unterstützt die Idee, auch Gelegenheitsfahrern von Bus und Bahn im Rahmen des Deutschlandtickets ein gesondertes Angebot zu machen. "Wer in Brandenburg nur gelegentlich mit dem Zug nach Berlin fährt oder mit dem Bus in die nächste Stadt, braucht nicht unbedingt ein Monatsabo", sagte Robert Crumbach (SPD). Ein bundesweit nutzbares Angebot für Gelegenheitsfahrer wäre deshalb ein echter Gewinn für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. "Die Idee unterstütze ich."

Für gelegentliche Bus- und Bahnfahrer könnte, wenn es nach dem Willen einzelner Länder ginge, bundesweit ein neues digitales Fahrscheinangebot eingeführt werden - als Ergänzung zum bestehenden Deutschlandticket. Die Idee: Per Smartphone werden Fahrtbeginn und -ende registriert und der günstigste Tarif automatisch berechnet. Fahrgäste sollen in einem Monat insgesamt aber nicht mehr als für ein Deutschlandticket zahlen. Einen entsprechenden Vorschlag haben die Länder Nordrhein-Westfalen und Hamburg für die Herbstkonferenz der Verkehrsminister eingebracht.