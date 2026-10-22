EU-Länder einig bei Haltung zu Cookie-Abfragen im Internet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Debatte um die umstrittenen Cookie-Banner haben sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Position geeinigt. Die Mitgliedsländer lehnen einen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reduzierung aufploppender Cookie-Abfragen im Internet ab, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Brüsseler Behörde hatte vorgeschlagen, dass Internetnutzer ihre Einstellungen zu Cookies auf dem eigenen Gerät speichern können sollten. Diese Einstellung würde dann automatisch an die Seiten übermittelt werden, anstatt immer wieder manuell zuzustimmen oder abzulehnen.