Viele Internetseiten nach Sicherheitsvorfall noch offline

HALLE (dpa-AFX) - Nach einer neu entdeckten, schwerwiegenden IT-Sicherheitslücke sind zahlreiche Webseiten im Osten Deutschlands weiterhin offline. Betroffen sind etwa die Internetauftritte großer Städte wie Dresden, Gera oder Dessau-Roßlau. Aber auch die Webseiten von Krankenhäusern wie dem Harzklinikum sind weiterhin nicht erreichbar.

Auch die Webseiten zahlreicher Landesbehörden und Ministerien etwa in Thüringen, waren zunächst offline gegangen, sind inzwischen aber wieder erreichbar.