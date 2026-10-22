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    KI-Wachstum mit Haken

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    IBM schlägt die Erwartungen – doch die Aktie fällt

    IBM verdient mehr als erwartet und erhöht das Cashflow-Ziel. Trotzdem verliert die Aktie nachbörslich 4,64 Prozent. Das Softwaregeschäft wächst deutlich, doch eine wichtige Kennzahl bleibt unter den Analystenerwartungen.

    KI-Wachstum mit Haken - IBM schlägt die Erwartungen – doch die Aktie fällt
    Foto: Richard Drew - AP

    IBM liefert mehr Umsatz und Gewinn als erwartet – doch die Börse reagiert mit Verkäufen. Nach den Quartalszahlen verlor die Aktie am Mittwoch nach Börsenschluss 4,64 Prozent. 

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um rund fünf Prozent auf 17,10 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 16,82 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,95 US-Dollar über der Prognose von 2,86 US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 1,74 auf 2,19 Milliarden US-Dollar.

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    Die Schwachstelle: die Margen!

    Die bereinigte Bruttomarge erreichte 58,5 Prozent. Erwartet worden waren 59,1 Prozent. In der Beratung sank die Bruttomarge: von 28,9 Prozent im zweiten Quartal auf 27,4 Prozent. Finanzchef Jim Kavanaugh erklärte, IBM habe Produktivitätsgewinne in digitale Angebote reinvestiert.

    Im Softwaregeschäft kletterte der Umsatz um acht Prozent auf 7,80 Milliarden US-Dollar und übertraf die erwarteten 7,66 Milliarden. Die Beratung stagnierte bei 5,34 Milliarden US-Dollar und blieb knapp unter der Prognose von 5,37 Milliarden. Das Infrastrukturgeschäft wuchs um vier Prozent auf 3,70 Milliarden US-Dollar.

    Konzernchef Arvind Krishna zufolge setzen Kunden "Super Intelligence" inzwischen zur Umgestaltung ganzer Betriebsmodelle ein. KI machte im Quartal laut Kavanaugh rund 30 Prozent der Beratungserlöse und 35 Prozent des Auftragsbestands dieser Sparte aus.

    Beim freien Cashflow legt IBM die Latte für 2026 höher: Er soll um mehr als eine Milliarde US-Dollar steigen. Im Juli hatte der Konzern noch rund eine Milliarde Zuwachs erwartet. Das Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum bleibt bei vier bis fünf Prozent.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 251,5USD auf NYSE (22. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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