Galenica wächst weiter – und bestätigt den Ausblick für 2026
Starke Apotheken und ein wachsendes Home-Care-Geschäft geben Galenica Rückenwind: Nach neun Monaten mit 5,7 % Umsatzplus bestätigt die Gruppe ihre Jahresziele für 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Galenica steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 5,7 % auf CHF 3’172,0 Mio.
- Das Apothekengeschäft wuchs um 6,2 % auf CHF 1’134,5 Mio.; die Nachfrage nach Medikamenten und kostenpflichtigen Gesundheitsleistungen blieb hoch.
- Home Care trieb das Wachstum im Bereich Services & Production an, dessen Umsatz um 5,8 % auf CHF 93,6 Mio. zunahm; Diagnostics entwickelte sich ebenfalls positiv und steuerte CHF 91,6 Mio. bei.
- Products & Brands verzeichnete einen Umsatzrückgang von 7,2 % auf CHF 136,5 Mio., unter anderem wegen saisonaler und internationaler Sondereffekte.
- Der Grosshandel wuchs um 2,8 % auf CHF 2’441,3 Mio.; die ERP-Umstellung bei Galexis bremste das Wachstum vorübergehend, ist aber abgeschlossen. Für das vierte Quartal wird wieder mehr Dynamik erwartet.
- Galenica bestätigt den Ausblick 2026: Umsatzwachstum von 5–7 %, Wachstum des adjustierten EBIT von 6–8 % und eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 09.03.2027.
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