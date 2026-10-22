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    Galenica Builds on Growth Momentum, Reaffirms 2026 Outlook

    Strong pharmacy and home care demand lifted Galenica’s nine-month sales by 5.7%, as the Swiss healthcare group reaffirmed its 2026 outlook.

    Galenica Builds on Growth Momentum, Reaffirms 2026 Outlook
    Foto: adobe.stock.com
    • Galenica’s sales rose 5.7% year on year to CHF 3,172.0 million in the first nine months of 2026.
    • Pharmacy sales grew 6.2% to CHF 1,134.5 million, with prescription medicines and rising demand for healthcare services contributing to growth.
    • Home care remained a key growth driver; Services & Production sales increased 5.8% to CHF 93.6 million, while Diagnostics generated CHF 91.6 million in sales.
    • Products & Brands sales fell 7.2% to CHF 136.5 million, reflecting seasonal factors and one-off effects in international business.
    • Wholesale sales grew 2.8% to CHF 2,441.3 million. Temporary product-range restrictions during Galexis’s successful ERP migration slowed third-quarter growth; Galenica expects momentum to improve in the fourth quarter.
    • Galenica confirmed its 2026 outlook: sales growth of 5–7%, adjusted EBIT growth of 6–8%, and a dividend at least equal to the previous year’s level.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Galenica is on 09.03.2027.


    Galenica

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    ISIN:CH0360674466WKN:A2DN0K
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    Galenica Builds on Growth Momentum, Reaffirms 2026 Outlook Strong pharmacy and home care demand lifted Galenica’s nine-month sales by 5.7%, as the Swiss healthcare group reaffirmed its 2026 outlook.
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