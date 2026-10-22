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    Sartorius Vz.: Umsatz und Marge wachsen nach starken neun Monaten weiter

    Mehr Umsatz, höhere Margen, kräftiger Cashflow: Sartorius legt in den ersten neun Monaten 2026 zu und bestätigt die Jahresprognose – trotz Unsicherheiten durch US-Zölle.

    Sartorius Vz.: Umsatz und Marge wachsen nach starken neun Monaten weiter
    Foto: Sartorius
    • Sartorius erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von **2,737 Mrd. Euro**; wechselkursbereinigt wuchs der operative Umsatz ohne Zollkompensationen um **8,1 %**.
    • Das operative EBITDA stieg um **6,9 % auf 828 Mio. Euro**; die Marge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf **30,2 %**.
    • Beide Sparten wuchsen: Bioprocess Solutions erzielte **2,213 Mrd. Euro Umsatz** (+8,1 % wechselkursbereinigt ohne Zollkompensationen), Lab Products & Services **524 Mio. Euro** (+8,3 %).
    • Der operative Cashflow erhöhte sich um **9,9 % auf 562 Mio. Euro**, der Free Cashflow um **55,2 % auf 310 Mio. Euro**. Die Eigenkapitalquote stieg auf 42,8 %, der dynamische Verschuldungsgrad sank auf 3,33.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Das wechselkursbereinigte operative Umsatzwachstum wird vor Zolleffekten für den Konzern bei 5–9 % erwartet; die EBITDA-Marge soll etwas über 30 % liegen. Die Laborsparte dürfte beim Wachstum das obere Ende ihrer Spanne von 4–6 % erreichen.
    • Kundenkompensationen im Zusammenhang mit US-Zöllen beeinflussen die ausgewiesenen Umsätze; sie könnten den Konzernumsatz gegenüber den ursprünglichen Annahmen um bis zu **40 Mio. Euro** mindern. Ab 2027 werden zudem die Sparten in „Bioprocessing Solutions“ und „Research Solutions“ umbenannt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Sartorius Vz. ist am 22.10.2026.

    Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 260,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 260,80EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.624,14PKT (+0,39 %).


    Sartorius Vz.

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    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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