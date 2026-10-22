Internetangebot weiter eingeschränkt wegen Sicherheitslücke

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Infolge einer weltweiten Sicherheitslücke gibt es weiterhin Einschränkungen bei Internetseiten mehrerer Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. So ist weder die Internetwache der Polizei in Berlin noch der Brandenburger Polizei erreichbar. Über die Seiten kann man normalerweise beispielsweise eine Anzeige erstatten.

Auch beim offiziellen Hauptstadt-Portal berlin.de sowie die Seiten einiger Kommunen in Brandenburg gibt es Einschränkungen. Ebenso sind einige Krankenhäuser in der Region und Universitäten nur eingeschränkt erreichbar. Die S-Bahn Berlin teilte dagegen in der Nacht mit, ihre Internetseiten stünden wieder uneingeschränkt zur Verfügung.