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    Irans Revolutionsgarden melden Feuer an mehreren Öltankern

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolutionsgarden melden Feuer an mehreren Öltankern
    • Vier Tanker angegriffen, drei Schiffe liefen auf Minen
    • Garden drohen den USA mit weiteren Angriffen
    Irans Revolutionsgarden melden Feuer an mehreren Öltankern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Straße von Hormus gemeldet. Vier Tanker seien beim Umladen von Öl auf andere Schiffe angegriffen worden und weitere drei Schiffe seien in der Nacht auf Minen aufgefahren, hieß es in einer Mitteilung der mächtigen Militärorganisation.

    Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Passage der Meerenge erneut als illegal und drohten den USA mit einer Ausweitung von Angriffen.

    Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um./mar/DP/stk






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