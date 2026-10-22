JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten die Konsensschätzungen übertroffen und belegten eine Fortsetzung der starken Auftrags- und Margendynamik, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Er verwies zudem auf den angehobenen Margenausblick und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 39,94EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

