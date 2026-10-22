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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte nach starkem Vortag zunächst nachgeben
    • US-Börsen legen nach SpaceX-Zahlen deutlich zu
    • Asiens Börsen fallen trotz US-Gewinnen deutlich
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag nach dem starken Vortag zunächst wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb er aber wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes Nasdaq 100 verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.

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    USA: - GEWINNE - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Zum Börsenschluss gewann der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,13 Prozent, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING. Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial zog am Mittwoch um weitere 0,69 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,58 Prozent zu.

    ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte stützte nicht. Die Gewinne der Unternehmen konnten die Anleger in Asien bisher offenbar nicht davon überzeugen, dass sich die Erholung im Bereich der Künstlichen Intelligenz nachhaltig fortsetzt. Der japanische Nikkei 225 gab zuletzt um fast zwei Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um rund 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 2,9 Prozent ein.

    ^
    DAX 25.645,04 1,35%
    XDAX 25.606,25 0,71%
    EuroSTOXX 50 6.207,52 1,40%
    Stoxx50 5.409,60 1,15%

    DJIA 52.856,09 0,69%
    S&P 500 7.757,17 0,58%
    NASDAQ 100 29.822,52 1,13%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 121,56 0,10%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1243 0,10%
    USD/Yen 157,67 -0,30%
    Euro/Yen 177,27 -0,20%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 82.697 -1,58%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 111,04 2,22 USD WTI 98,89 1,74 USD°

    /jha/

    DAX

    -0,80 %
    +1,10 %
    +0,71 %
    +2,92 %
    +5,47 %
    +72,86 %
    +65,80 %
    +139,40 %
    +226,43 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 25.496 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +41,23 %/+213,85 % bedeutet.





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