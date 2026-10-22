dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Verluste erwartet
- Dax dürfte nach starkem Vortag zunächst nachgeben
- US-Börsen legen nach SpaceX-Zahlen deutlich zu
- Asiens Börsen fallen trotz US-Gewinnen deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag nach dem starken Vortag zunächst wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb er aber wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes Nasdaq 100 verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.
USA: - GEWINNE - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Zum Börsenschluss gewann der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,13 Prozent, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING. Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial zog am Mittwoch um weitere 0,69 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,58 Prozent zu.
ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte stützte nicht. Die Gewinne der Unternehmen konnten die Anleger in Asien bisher offenbar nicht davon überzeugen, dass sich die Erholung im Bereich der Künstlichen Intelligenz nachhaltig fortsetzt. Der japanische Nikkei 225 gab zuletzt um fast zwei Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um rund 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 2,9 Prozent ein.
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DAX 25.645,04 1,35%
XDAX 25.606,25 0,71%
EuroSTOXX 50 6.207,52 1,40%
Stoxx50 5.409,60 1,15%
DJIA 52.856,09 0,69%
S&P 500 7.757,17 0,58%
NASDAQ 100 29.822,52 1,13%°
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RENTEN:
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Bund-Future 121,56 0,10%°
DEVISEN:
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Euro/USD 1,1243 0,10%
USD/Yen 157,67 -0,30%
Euro/Yen 177,27 -0,20%°
BITCOIN:
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Bitcoin 82.697 -1,58%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
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Brent 111,04 2,22 USD WTI 98,89 1,74 USD°
/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 25.496 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +41,23 %/+213,85 % bedeutet.
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sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.