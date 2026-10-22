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    Umbau zu Rüstungskonzern kommt voran

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    Renk verkauft Gleitlagergeschäft an Miba

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk verkauft Gleitlagersparte an Österreichs Miba
    • Miba zahlt einen dreistelligen Millionenbetrag
    • Renk senkt Umsatzprognose auf 1,4 Milliarden Euro
    Umbau zu Rüstungskonzern kommt voran - Renk verkauft Gleitlagergeschäft an Miba
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk hat einen Käufer für sein Gleitlagergeschäft gefunden. Damit ist das im MDax notierte Unternehmen beim geplanten Umbau in einen reinen Rüstungskonzern einen großen Schritt vorangekommen. Käufer der Sparte ist der österreichische Konzern Miba. "Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich", teilte Renk am Donnerstag in Augsburg mit. Renk hatte angekündigt, sich auf das Rüstungsgeschäft zu fokussieren. Bis 2030 sollen 90 Prozent des Erlöses aus dem Defense-Segment kommen.

    Da die zu verkaufende Sparte ab dem vierten Quartal nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, passt Renk die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Das Unternehmen rechnet jetzt mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro im fortgeführten Geschäft sowie einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 240 bis 255 Millionen Euro. Bislang hatte Renk einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro prognostiziert. Beim bereinigten operativen Gewinn wurde zuletzt das Erreichen des oberen Bereichs der Spanne von 255 bis 285 Millionen Euro in Aussicht gestellt./zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 30.589 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +36,84 %/+97,04 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Kursschwäche unter 40 Euro trotz jüngster Erholung und eines Auftrags über 130 Mio. Euro. Themen sind vermuteter Druck durch Leerverkäufer, Bridgewaters reduzierte Shortposition und Erwartungen an den Pre-Close Call. Fundamental wird diskutiert, ob Kapazitätsausbau und steigende operative Margen trotz hoher Investitionen eine profitable Auftragsabwicklung ermöglichen und die hohe KGV-Bewertung rechtfertigen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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