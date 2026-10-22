Umbau zu Rüstungskonzern kommt voran
Renk verkauft Gleitlagergeschäft an Miba
- Renk verkauft Gleitlagersparte an Österreichs Miba
- Miba zahlt einen dreistelligen Millionenbetrag
- Renk senkt Umsatzprognose auf 1,4 Milliarden Euro
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk hat einen Käufer für sein Gleitlagergeschäft gefunden. Damit ist das im MDax notierte Unternehmen beim geplanten Umbau in einen reinen Rüstungskonzern einen großen Schritt vorangekommen. Käufer der Sparte ist der österreichische Konzern Miba. "Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich", teilte Renk am Donnerstag in Augsburg mit. Renk hatte angekündigt, sich auf das Rüstungsgeschäft zu fokussieren. Bis 2030 sollen 90 Prozent des Erlöses aus dem Defense-Segment kommen.
Da die zu verkaufende Sparte ab dem vierten Quartal nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, passt Renk die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Das Unternehmen rechnet jetzt mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro im fortgeführten Geschäft sowie einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 240 bis 255 Millionen Euro. Bislang hatte Renk einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro prognostiziert. Beim bereinigten operativen Gewinn wurde zuletzt das Erreichen des oberen Bereichs der Spanne von 255 bis 285 Millionen Euro in Aussicht gestellt./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 30.589 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +36,84 %/+97,04 % bedeutet.
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Jefferies ist zufrieden und bekräftigt "KAUFEN" mit 60€ als Kursziel: https://www.finanzen.net/analyse/renk_buy-jefferies__company_inc__1112912
RENK Pre-Close Call – das Wichtigste
- Auftragseingang: Q3 voraussichtlich über 400 Mio. € – besser als bisher erwartet.
- Jahresprognose bestätigt: Umsatz 2026 über 1,5 Mrd. €, bereinigtes EBIT 255–285 Mio. €.
- EBIT-Ziel: Management strebt die obere Hälfte der Prognosespanne an, also über 270 Mio. €.
- Umsatzwachstum: Im dritten Quartal wieder zweistellig erwartet.
- VMS (Militärgetriebe): Stärkster Wachstumstreiber; Margenziel 2026 bei 21 %.
- M&I (Marine & Industrie): Ziviles Industriegeschäft bleibt schwach und belastet.
- Slide Bearings: Erholung im dritten Quartal erwartet.
- Q4 entscheidend: Ein Großteil der erwarteten Israel-Umsätze im zweiten Halbjahr soll im vierten Quartal anfallen.
- Nächster wichtiger Termin: 5. November 2026 – Veröffentlichung der Neunmonatszahlen.