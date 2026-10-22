iScooter startet Black Friday-Kampagne 2026 für das gesamte Sortiment an Elektrorollern für Erwachsene und Kinder

BERLIN, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- iScooter , ein Innovator im Bereich persönlicher Transportlösungen, gab heute den Start seiner Black Friday-Kampagne 2026 bekannt , die vom 20. Oktober bis zum 30. November läuft. Die Kampagne umfasst Rabatte auf eine breite Palette von Elektrorollern für Erwachsene und jüngere Fahrer sowie interaktive Community-Aktivitäten, Werbegeschenke und exklusive Prämien, die die Kunden während der gesamten Einkaufssaison ansprechen sollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zu den Highlights der Kampagne gehört der iScooter iX7Pro Dual-Motor Offroad-E-Scooter mit Straßenzulassung.Mit zwei Motoren, einer Nennleistung von 500W, einer Reichweite von bis zu 70–80 km und 10-Zoll-Offroad-Reifen eignet er sich für längere Fahrten und unterschiedliche Untergründe. Die Federung vorne und hinten, ABE-Zulassung, integrierte Blinker und das elektronische ABS-Bremssystem sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Der iScooter i9M E-Scooter mit Straßenzulassung richtet sich an alle, die eine praktische und komfortable Lösung für den täglichen Stadtverkehr suchen.Der Motor bietet eine Spitzenleistung von 500 W, während der Akku eine Reichweite von bis zu 25–30 km ermöglicht. 10-Zoll-Luftreifen, drei Fahrmodi, ein übersichtliches Display, eine hintere Scheibenbremse und die Steuerung per iScooter-Club-App runden die Ausstattung ab.

Ebenfalls Teil der Kampagne ist das iScooter UcityS Urban E-Bike, das Komfort und Funktionalität für den täglichen Arbeitsweg und entspannte Ausflüge miteinander verbindet. Der 250-W-Nabenmotor und der herausnehmbare 36-V-Akku (13 Ah) ermöglichen eine Reichweite von bis zu 89 km. Die Shimano-7-Gang-Schaltung, Federgabel und 26-Zoll-Luftreifen sorgen für Komfort, während Scheibenbremsen, LCD-Display sowie Front- und Rücklicht die Alltagsausstattung komplettieren.

Neben Werbeaktionen veranstaltet iScooter Gewinnspiele in den sozialen Medien für Kunden, die ihre Fahrerlebnisse teilen, ein Glücksrad zum Black Friday für Abonnenten der Kampagnenseite und einen Hoodie in limitierter Auflage, der in wählbaren Größen erhältlich ist, für Bestellungen über 1.000 €.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf der Kampagnenseite.

Informationen zu iScooter

iScooter wurde 2015 gegründet und entwickelt intelligente, nachhaltige Lösungen für den Individualverkehr, die zur Entlastung des städtischen Verkehrs und zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen beitragen. Die Marke genießt in über 30 Ländern großes Vertrauen und bietet durch innovatives Design und nutzerorientierte Funktionen intuitive, emissionsfreie Mobilität, die sauberere, effizientere Wege zur Arbeit und flexible Mobilitätserlebnisse für den Alltag ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie auf:

Website: https://www.iscooterglobal.de

Instagram: https://www.instagram.com/iscooter.eu/

YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter/videos

Facebook: https://www.facebook.com/iScooterEU

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