JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg sieht den Auftragsbestand im Cloudgeschäft gut ein Viertel über der Konsensschätzung, wie er am Donnerstagmorgen schrieb. Dennoch und trotz des leicht erhöhten Umsatzausblicks dürfte sich der Anstieg der Erwartungen für Gewinne und Barmittelzufluss angesichts der Unternehmensaussagen über diverse Belastungsfaktoren in Grenzen halten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 208,5EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00 € , was einem Rückgang von -16,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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