JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg sieht den Auftragsbestand im Cloudgeschäft gut ein Viertel über der Konsensschätzung, wie er am Donnerstagmorgen schrieb. Dennoch und trotz des leicht erhöhten Umsatzausblicks dürfte sich der Anstieg der Erwartungen für Gewinne und Barmittelzufluss angesichts der Unternehmensaussagen über diverse Belastungsfaktoren in Grenzen halten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 208,5EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
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