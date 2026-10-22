JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe unbestreitbar stark abgeschnitten und auf den ersten Blick durch die Bank positiv überrascht, schrieb Charles Brennan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Geschäftsentwicklung unterstreiche die Dynamik der Cloud-Transformation und entkräfte die Sorgen vor einer KI-Disruption des Kerngeschäft. Für die zuletzt gut gelaufenen Aktien sei allerdings keine Trendumkehr in Sicht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 208,5EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +4,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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