NextEra schlägt Prognosen: So steht es um den 66,8-Milliarden-Deal mit Dominion

Der Nettogewinn des Konzerns nach US-GAAP stieg auf 4,775 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,438 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Je Aktie erhöhte sich das Ergebnis von 1,18 auf 2,28 US-Dollar.

NextEra Energy hat einen höheren Gewinn als erwartet erzielt. Im dritten Quartal 2026 verdiente der US-Versorger bereinigt 1,24 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 2,592 Milliarden US-Dollar. Laut LSEG hatten Analysten im Durchschnitt mit 1,18 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 1,13 US-Dollar je Aktie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz erhöhte sich um 1,6 Prozent auf 8,09 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter den Markterwartungen von rund 8,87 Milliarden US-Dollar zurück.

Die Sparte NextEra Energy Resources steigerte ihren Nettogewinn im Jahresvergleich um 17,3 Prozent auf 1,49 Milliarden US-Dollar. Bei Florida Power & Light legte er, gestützt durch weitere Investitionen, um 10,9 Prozent auf 1,62 Milliarden US-Dollar zu.

Projektbestand wächst

Neue Projekte für erneuerbare Energien und Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von über 3,7 Gigawatt erhöhten den Projektbestand zum Quartalsende auf rund 36,7 Gigawatt. Laut Jefferies übertraf der Zubau die Erwartungen von mehr als drei Gigawatt. Energiespeicher werden den Analysten zufolge zunehmend zum wichtigsten Treiber.

Für zwei Großprojekte in Texas und eines in Pennsylvania mit zusammen rund 16,5 Gigawatt hat NextEra Vereinbarungen geschlossen. In diesem Jahr sicherte sich der Konzern bislang 5,7 Milliarden US-Dollar an Anschubfinanzierung. Die Projekte könnten bereits 2028 und 2029 den Betrieb aufnehmen.

66,8-Milliarden-Deal mit Dominion wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2027

Zugleich treibt NextEra den für 66,8 Milliarden US-Dollar geplanten Zusammenschluss mit Dominion Energy voran.

Beim Dominion-Deal gibt es jedoch noch Hürden. Behörden und Politiker mehrerer Bundesstaaten äußern Bedenken hinsichtlich der Bezahlbarkeit von Strom und einer möglichen Konzentration von Marktmacht. Laut Konzernchef John Ketchum kommen die Prüfungen auf Bundes- und Bundesstaatenebene jedoch voran. Die Aktionäre beider Unternehmen haben im September zugestimmt. Der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

Ausblick und Aktienkurs

Das Management erwartet für das Gesamtjahr weiterhin einen bereinigten Gewinn von 3,92 bis 4,02 US-Dollar je Aktie. Die Prognose wird somit nicht angehoben, sondern bestätigt.

Die Aktie schloss zuletzt bei 78,86 US-Dollar. Vorbörslich lag der Kurs leicht im Plus. Aktuell kostet eine Aktie im vorbörslichen US-Handel 78,29 US-Dollar (Stand: 10:45 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion