Vossloh: Hohe Auftragslage, starkes Schlussquartal erwartet
Volle Auftragsbücher, gedämpfte Gewinne: Vossloh wächst durch Zukäufe, steht aber unter Kostendruck. Ein starkes Schlussquartal soll Schwung bringen, 2027 deutliche Ergebnisverbesserungen.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Auftragseingang nach neun Monaten um 21,7 % auf 1.154,5 Mio. € gestiegen; der Auftragsbestand erhöhte sich um 27,8 % auf 1.094,0 Mio. €. Das Book-to-Bill lag bei 1,06.
- Der Umsatz wuchs akquisitionsbedingt, vor allem durch VTT Europa (Sateba), um 19,6 % auf 1.086,8 Mio. €. Bereinigt um die Akquisition lag er rund 4 % unter Vorjahr.
- Das EBITDA stieg auf 128,5 Mio. €, die Marge sank jedoch auf 11,8 %. EBIT (56,6 Mio. €) und Konzernergebnis (22,9 Mio. €) gingen unter anderem durch PPA-Effekte, Kostenbelastungen und höhere Finanzierungskosten zurück.
- Der Free Cashflow lag nach neun Monaten bei −77,5 Mio. €; für das Gesamtjahr wird weiterhin ein positiver Wert erwartet. Die Nettofinanzschuld stieg auf 674,7 Mio. €, soll bis Jahresende aber deutlich sinken.
- Vossloh bestätigt den Ausblick für 2026: Umsatz von 1.510 bis 1.610 Mio. €, EBITDA von 195 bis 210 Mio. € und EBIT von 100 bis 110 Mio. €. EBITDA und EBIT werden eher am unteren Rand der Spannen erwartet.
- Für das Schlussquartal erwartet das Unternehmen eine deutliche Geschäftsbelebung, insbesondere bei Customized Modules und Lifecycle Solutions. Für 2027 rechnet Vossloh mit nachlassenden Belastungen und deutlich besseren Ergebnissen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Vossloh ist am 22.10.2026.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,63EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.425,01PKT (+1,24 %).
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