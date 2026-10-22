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    Steyr Motors: Umsatz im Q3 +11,2 % – Jahresprognose bestätigt

    Steyr Motors legt im dritten Quartal bei Umsatz und Marge zu. Ein hoher Auftragsbestand und das geplante Übernahmeangebot einer Red-Cat-Tochter prägen die weiteren Perspektiven.

    Steyr Motors: Umsatz im Q3 +11,2 % – Jahresprognose bestätigt
    • Der Umsatz im dritten Quartal 2026 stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,2 % auf 12,5 Mio. Euro und lag leicht über der internen Planung.
    • Die Rohergebnismarge verbesserte sich auf 46,6 %; das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 1,4 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge auf 11,4 %.
    • In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 2,7 % auf 35,3 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT sank jedoch auf 1,5 Mio. Euro, vor allem wegen zeitlicher Verschiebungen bei internationalen Verteidigungsprojekten.
    • Der Auftragsbestand beträgt mehr als 300 Mio. Euro bis 2030. KNDS-Abrufe und Aufträge aus dem Navy-SEALs-Tender stützen die Geschäftsentwicklung.
    • Steyr Motors bestätigt für 2026 ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 % und eine EBIT-Marge von 8 bis 12 %; das saisonal starke Schlussquartal soll wesentlich zur Zielerreichung beitragen.
    • Red Cats Tochtergesellschaft plant ein freiwilliges Barangebot von 39 Euro je Aktie. Das Business Combination Agreement sieht unter anderem drei Jahre Standortschutz in Steyr und zwei Jahre Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen von Arbeitern vor.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Steyr Motors ist am 22.10.2026.

    Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,79EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,30EUR das entspricht einem Plus von +1,42 % seit der Veröffentlichung.


    Steyr Motors

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