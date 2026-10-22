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    The Naga Group: Q3-Umsatz stabil, mehr Marketing für neue Produkte

    Mehr Kunden, aber weniger EBITDA: NAGA investiert im dritten Quartal 2026 kräftig ins Marketing und bereitet mit NAGA One den nächsten Produktschritt vor.

    The Naga Group: Q3-Umsatz stabil, mehr Marketing für neue Produkte
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz lag im dritten Quartal 2026 bei 12,7 Mio. Euro, nach 13,3 Mio. Euro im Vorquartal; der Nettoumsatz stieg um 2,2 % auf 12,1 Mio. Euro.
    • Das EBITDA sank gegenüber dem Vorquartal von 2,24 Mio. auf 1,35 Mio. Euro; die Marge ging von 16,8 % auf 10,6 % zurück.
    • Als Gründe für den EBITDA-Rückgang nennt NAGA saisonale Umsatzeffekte und um 32 % erhöhte Marketinginvestitionen zur Kundenakquise und Vorbereitung neuer Produkte.
    • Die Kundenkennzahlen verbesserten sich: Die Zahl der erstmals einzahlenden Kunden stieg um 4,4 % auf 5.345, die Conversion Rate von 7,3 % auf 7,8 % und die Kundeneinzahlungen um 4,8 % auf 23,6 Mio. Euro.
    • In den ersten neun Monaten 2026 erzielte NAGA 40,5 Mio. Euro Umsatz und 5,9 Mio. Euro EBITDA. Damit übertraf das Neunmonatsergebnis bereits das Gesamtjahres-EBITDA 2025 von 3,7 Mio. Euro.
    • Für das vierte Quartal plant NAGA die Einführung der integrierten Anwendung NAGA One. Zudem erhielt das Unternehmen im Oktober durch eine Wandelanleihe über 8 Mio. US-Dollar von Presto und MDream zusätzliche Finanzierung.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,4850EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.


    The Naga Group

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    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
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