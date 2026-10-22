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    Rheinmetall soll bei Gubener Lithiumprojekt einsteigen

    Rheinmetall soll bei Gubener Lithiumprojekt einsteigen
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    ### Rheinmetall soll bei Lithiumprojekt in Guben einsteigen

    Rheinmetall soll sich als strategischer Investor am deutsch-kanadischen Rohstoffunternehmen Rock Tech Lithium beteiligt haben. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Rock Tech hatte am 9. Oktober eine Kapitalerhöhung über rund sechs Millionen kanadische Dollar bekanntgegeben. Dabei wurden 9,22 Millionen neue Aktieneinheiten zu je 0,65 kanadischen Dollar ausgegeben. Ein nicht genannter Investor zeichnete Anteile im Wert von 3,25 Millionen kanadischen Dollar. Laut Bloomberg handelt es sich um Rheinmetall.

    Der Düsseldorfer Konzern soll außerdem einen direkten Einstieg in Rock Techs geplanten Lithiumkonverter im brandenburgischen Guben erwägen. Eine verbindliche Vereinbarung oder Angaben zur möglichen Beteiligungshöhe liegen bisher nicht vor. Rheinmetall erklärte gegenüber MT Newswires, man kommentiere Gerüchte über mögliche Transaktionen grundsätzlich nicht.

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    Das Gubener Werk soll jährlich rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren. Das wäre rechnerisch ausreichend für die Batterien von etwa 500.000 Elektroautos. Die EU-Kommission hat das vollständig genehmigte Vorhaben als strategisch bedeutsam eingestuft. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für Batterien in Elektrofahrzeugen und Energiespeichern, aber auch für Drohnen und andere militärische Anwendungen. Ein Einstieg könnte Rheinmetall damit Zugang zu einer europäischen Lieferkette verschaffen, die für zivile wie sicherheitspolitische Zwecke an Bedeutung gewinnt.

    Die Finanzierung bleibt jedoch die zentrale Hürde. Rock Tech beziffert die geplanten Baukosten auf rund 680 Millionen Euro, nachdem der ursprüngliche Kostenansatz um 50 Millionen Euro gesenkt worden war. Die bislang bekanntgegebene Kapitalerhöhung deckt davon nur einen kleinen Teil. Ein finanzstarker Industriepartner könnte daher ein wichtiges Signal für die weitere Finanzierung setzen, ersetzt aber nicht den Nachweis, dass das Projekt vollständig finanziert werden kann. Für Rock-Tech-Anleger wäre ein bestätigter Einstieg ein strategischer Erfolg; entscheidend wären verbindliche Zusagen und zusätzliche Mittel.

    Unterdessen senkte die UBS ihr Kursziel für Rheinmetall von 1.600 auf 1.360 Euro, beließ die Aktie aber auf „Buy“. Vor dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November empfiehlt Analyst Sven Weier dem Unternehmen, konservative Ziele zu setzen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Zugleich erhofft er sich Aussagen zur künftigen Rolle Rheinmetalls im Rüstungsgeschäft, die das Bewertungspotenzial stützen könnten.

    Auch der Berliner Standort des Konzerns stand im Fokus: In Wedding klebten sich neun von elf Protestierenden auf der Straße fest. Die Polizei rückte mit zeitweise rund 90 Einsatzkräften an; ermittelt wird unter anderem wegen Nötigung. Die Gruppe „Peacefully Against Genocide“ protestierte nach eigenen Angaben gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel. Am Standort des früheren Pierburg-Werks läuft seit dem Sommer Rüstungsproduktion. **In Anlegerforen reichen die Einschätzungen von Optimismus wegen der erwarteten Rüstungsnachfrage bis zu Sorgen über Bewertung und Produktionskapazitäten.**



    Rheinmetall

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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 1.007EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




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