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    SpaceX wächst rasant – doch Starlink wird zum politischen Risiko

    SpaceX wächst rasant – doch Starlink wird zum politischen Risiko
    Foto: stock.adobe.com

    ### SpaceX wächst rasant – doch Starlinks politische Risiken nehmen zu

    SpaceX hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Erlöse beliefen sich auf 14,58 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,58 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn erreichte 4,4 Milliarden Dollar; im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von mehr als einer Milliarde verbucht. Die Zahlen sorgten im nachbörslichen Handel für Kursgewinne, auch wenn die Angaben zur Stärke des ersten Börsenimpulses unterschiedlich ausfielen.

    Wesentliche Wachstumstreiber waren Starlink und das Geschäft mit Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz. Starlink erzielte 5,2 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 69 Prozent. Zum Quartalsende zählte der Satelliteninternetdienst 13,6 Millionen Kunden und war nach Unternehmensangaben auch in rund 3.800 Flugzeugen verfügbar. Zugleich sinkt der durchschnittliche Monatsumsatz je Nutzer: von 99 Dollar im Jahr 2023 auf aktuell 69 Dollar. Hintergrund sind günstigere Angebote und die Expansion in Länder mit geringerer Kaufkraft. Das stärkt die Reichweite, könnte aber die Erlöse pro Kunde weiter belasten.

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    Noch stärker fiel das Wachstum im KI-Geschäft aus. Die Einnahmen stiegen von 813 Millionen auf 7,56 Milliarden Dollar. SpaceX baut Rechenzentren und vermietet deren Kapazitäten unter anderem an KI-Unternehmen wie Anthropic. Die Sparte wechselte damit in die Gewinnzone und meldete einen operativen Gewinn von 431 Millionen Dollar. Für Investoren wird entscheidend sein, ob sich dieses rasante Wachstum dauerhaft in profitables Geschäft übersetzen lässt – und wie hoch die dafür nötigen Investitionen ausfallen.

    Analysten reagierten optimistisch. Evercore ISI erhöhte sein Kursziel vor den Zahlen von 230 auf 275 Dollar. Nach der Veröffentlichung hob JPMorgan das Ziel von 240 auf 500 Dollar an und verwies besonders auf den Ausbau der Rechenkapazitäten. Zugleich investiert SpaceX weiter massiv in Starship, dessen langfristiger wirtschaftlicher Nutzen noch nicht gesichert ist. Hohe Bewertungen beruhen daher zu einem erheblichen Teil auf künftigen Erwartungen.

    Auch eine mögliche Verbindung mit Tesla steht im Raum. Elon Musk bezeichnete eine Fusion als gute Idee; beide Unternehmen sollen Ausschüsse eingerichtet haben, um einen Zusammenschluss zu prüfen. Konkrete Vereinbarungen sind damit nicht verbunden.

    Neben den Geschäftszahlen rückt die politische Rolle von Starlink stärker in den Fokus. Berichte über eine Drosselung einer militärisch nutzbaren Version, auf die die Ukraine angewiesen ist, haben Fragen zur Verlässlichkeit des Dienstes ausgelöst. Musks politische Einmischung könnte Kunden und Regierungen dazu bewegen, Alternativen aufzubauen. Für SpaceX ist das ein strategisches Risiko: Der Wettbewerb um Satelliteninternet hängt nicht allein von Technik und Preis ab, sondern zunehmend auch von Vertrauen und geopolitischer Abhängigkeit.



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    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,79 % und einem Kurs von 159,3EUR auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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