SAP überrascht mit Cloud-Boom – und hebt Jahresausblick an

Besonders aufmerksam verfolgen Investoren den Auftragsbestand im Cloudgeschäft. Die für die kommenden zwölf Monate erwarteten Umsätze aus bestehenden Cloudverträgen erhöhten sich währungsbereinigt um 26 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Damit fiel das Wachstum kräftiger aus als von Analysten prognostiziert. Die Kennzahl gilt als wichtiger Hinweis auf die künftige Erlösentwicklung, weil sie einen Teil der kommenden Umsätze bereits abbildet.

SAP hat im dritten Quartal die Erwartungen am Kapitalmarkt übertroffen. Europas größter Softwarehersteller steigerte den Konzernumsatz in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Die Cloudumsätze legten währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Schnitt mit 6,57 Milliarden Euro gerechnet. Auch das bereinigte Betriebsergebnis fiel stärker aus als erwartet: Es wuchs um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg um elf Prozent auf 2,27 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Konzernchef Christian Klein zeigte sich angesichts der Entwicklung zuversichtlicher für das laufende Jahr. SAP erwartet nun, bei den Cloudumsätzen das obere Ende der bisherigen Prognosespanne von 23 bis 25 Prozent Wachstum zu erreichen. Auch die Erlöse aus Cloudprodukten und herkömmlicher Software dürften sich damit günstiger entwickeln als bislang angenommen. Die Gewinnprognose bleibt hingegen unverändert: Das bereinigte Betriebsergebnis soll bei konstanten Wechselkursen zwischen 11,8 und 12,2 Milliarden Euro liegen.

Finanzchef Dominik Asam warnte zugleich vor Risiken im Schlussquartal. Üblicherweise entfällt rund die Hälfte der jährlichen Buchungen auf die letzten drei Monate. Eine schwache Wirtschaftslage und zurückhaltende Kunden könnten deshalb die Entwicklung belasten und auch den Spielraum für das kommende Jahr einschränken. Der Konzern rechnet derzeit dennoch mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums im nächsten Jahr.

Zum Quartalsergebnis trugen laut SAP auch Kunden bei, die finanzielle Schwierigkeiten überwunden und zuvor aufgeschobene Umsätze nachgeholt hätten. Zusätzlich kamen Erlöse der übernommenen Unternehmen Reltio, Dremio und Prior Labs hinzu. Asam verwies darauf, dass SAP erstmals in einem Quartal sowohl mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz als auch mehr als drei Milliarden Euro bereinigtes Betriebsergebnis erzielt habe.

Die Zahlen stützen die Erholung der SAP-Aktie nach dem starken Kursrückgang im Sommer. Anleger hatten befürchtet, neue Anwendungen mit künstlicher Intelligenz könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Seit dem Tief im Juli hat die Aktie deutlich zugelegt. SAP reagierte auf die Sorgen, indem Klein den Konzern stärker auf KI ausrichtete und die Entwicklung eigener Werkzeuge vorantrieb. Entscheidend wird sein, ob SAP das Wachstum im Cloudgeschäft auch bei nachlassender Nachfrage halten und seine KI-Angebote überzeugend monetarisieren kann.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 209,2EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.