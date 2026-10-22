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    Vonovia unter Druck: Berliner Enteignungspläne belasten die Aktie

    Vonovia unter Druck: Berliner Enteignungspläne belasten die Aktie
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    ### Berliner Vergesellschaftungspläne setzen Vonovia-Aktie unter Druck

    Die Pläne von Linken, Grünen und SPD, große private Wohnungsbestände in Berlin zu vergesellschaften, haben die Vonovia-Aktie zum Wochenstart belastet. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren am Montagmorgen rund zwei Prozent. Die Parteien verständigten sich in einem Sondierungspapier auf einen möglichen Fahrplan für eine Überführung großer Bestände in Gemeineigentum. Ob daraus tatsächlich ein Gesetz wird, ist allerdings offen.

    Der Vorschlag ist gegenüber dem Volksentscheid von 2021 deutlich eingegrenzt. Betroffen wären demnach nur Vermieter mit mindestens 10.000 Wohnungen – die damalige Initiative hatte eine Schwelle von 3.000 gefordert. Die Entschädigungen sollen insgesamt auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden. Genossenschaften, gemeinwohlorientierte Anbieter und Wohnungen, die seit Anfang 2021 gebaut wurden, wären ausgenommen. Ein Gesetz auf Grundlage von Artikel 15 des Grundgesetzes ist erst für Mitte 2028 vorgesehen.

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    Bis dahin wollen die Parteien andere wohnungspolitische Maßnahmen umsetzen. Dazu zählen ein Mietendeckel bei den landeseigenen Gesellschaften, eine Behörde zur Prüfung von Mieterhöhungen sowie eine Offensive für den Neubau. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ hält die Vereinbarung für unzureichend: Durch die höhere Schwelle würden rund 70.000 Wohnungen aus dem möglichen Zugriff herausfallen.

    Vonovia weist die Pläne zurück. Das Unternehmen hält eine Vergesellschaftung in der vorgesehenen Form für verfassungswidrig und erwartet, dass sie einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten würde. Auch Analysten beurteilen die Umsetzungschancen skeptisch. Christian Auzanneau von der Baader Bank bezeichnete Enteignungen zwar als „Albtraum jedes Vermieters“, sieht dafür aber keine breite politische Mehrheit. Zudem könne der Bund eine Umsetzung erschweren. Die Bundesregierung erklärte zunächst, sie beobachte die Debatte und sehe aktuell keinen Anlass, aktiv einzugreifen.

    Für Anleger kommt die politische Unsicherheit zu einer ohnehin schwachen Kursentwicklung hinzu: Vonovia hat im laufenden Jahr bereits mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Auzanneaus Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30,30 Euro stammt allerdings aus der Zeit vor dem Sondierungspapier. Damals sah der Analyst ein Kurspotenzial von rund 76 Prozent. Als wichtiges Argument nennt er die Dividende von 1,25 Euro je Aktie, die einer Rendite von ungefähr sieben Prozent entspricht.

    Die öffentliche Debatte zeigt zugleich den Zielkonflikt der Berliner Wohnungs- und Investitionspolitik. Kritiker der Enteignung argumentieren, der Kauf bestehender Wohnungen schaffe keinen zusätzlichen Wohnraum und könne Mittel binden, die für Neubau benötigt würden. Befürworter sehen darin einen Weg, große Bestände stärker dem Gemeinwohl zu unterstellen. Für den Markt entscheidend dürfte sein, ob der politische Fahrplan rechtlich und finanziell tragfähig wird – und ob Investoren die lange Frist bis zu einer möglichen Entscheidung als Entwarnung oder als anhaltendes Risiko bewerten.



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    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 16,61EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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