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    Nvidia investiert in Deutschland – doch Anleger werden beim KI-Boom vorsichtig

    Nvidia investiert in Deutschland – doch Anleger werden beim KI-Boom vorsichtig
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    **Nvidia baut Engagement in Deutschland aus – Anleger bleiben bei KI vorsichtig**

    Nvidia will Deutschland stärker als Standort für künstliche Intelligenz und Robotik positionieren. Konzernchef Jensen Huang kündigte beim „Invest in Germany“-Gipfel in Berlin Investitionen in vier deutsche Start-ups an: Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo und Reflex Aerospace. Die Unternehmen entwickeln KI-Roboter, Krankenhaussoftware, Audio für Videos und Satelliten. Wie hoch die Beteiligungen ausfallen, ließ Nvidia offen. Sie sind Teil eines europäischen Investitionsprogramms von knapp zehn Milliarden US-Dollar. Nach eigenen Angaben investierte der Konzern im vergangenen Jahr zudem fast eine Milliarde Dollar in Deutschland.

    Bundeskanzler Friedrich Merz sieht in KI eine wirtschaftliche Chance und fordert insbesondere den Mittelstand auf, seine Industriedaten stärker für Anwendungen zu nutzen. Maschinenbau, Automobilindustrie und Fertigung könnten von der Technologie profitieren. Eine gemeinsame Absichtserklärung von Bundesregierung und Nvidia soll die Entwicklung industrieller KI-Modelle voranbringen – etwa für Roboter und Produktionsanlagen. Huang betonte, KI solle deutsche Ingenieurskompetenz ergänzen und skalieren, nicht ersetzen. Daten und Fachwissen sollten demnach im Land zur Entwicklung eigener Technologien beitragen.

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    Auch in der Robotik erweitert Nvidia sein Angebot. Auf der Technologiekonferenz GTC in Berlin stellte Agile Robots den humanoiden Referenzroboter Agile ONE SN vor. Er basiert auf Nvidias Isaac-GR00T-System und dem KI-Computer Jetson Thor. Simulation, Training und Steuerung sollen sich damit einfacher verbinden lassen; die Entwicklungszeit könne von Wochen auf Tage sinken. Die Markteinführung ist für Anfang 2027 geplant. Nvidia veröffentlichte zudem neue Software und Trainingsdaten. Industrieunternehmen wie ABB und KUKA nutzen bereits Omniverse-Werkzeuge, um Fabriken und Roboter virtuell zu simulieren.

    Fortschritte meldet Nvidia auch aus der Quantenforschung. Auf dem Supercomputer JUPITER am Forschungszentrum Jülich simulierten Wissenschaftler nach Unternehmensangaben einen fehlertoleranten Quantencomputer mit 104 Qubits. Der Einsatz von GH200-Grafikprozessoren und eines neuen Ansatzes habe den Bedarf an physischen Qubits gegenüber bisherigen Verfahren um rund 90 Prozent reduziert. Praktisch nutzbare Quantencomputer könnten künftig Forschung und Finanzmodellierung beschleunigen; ein konkreter Einsatz liegt jedoch noch in der Zukunft.

    Der KI-Boom stößt zugleich auf zunehmende Finanzierungsfragen. Das südkoreanische Unternehmen Elice Group verlor bei seinem Börsendebüt zeitweise 32 Prozent und notierte deutlich unter dem Ausgabepreis – trotz hoher Nachfrage institutioneller Investoren. Der Anbieter von KI-Cloud- und Softwarediensten will den Emissionserlös in Rechenzentren investieren. Anleger hinterfragen jedoch, wer die hohen Infrastrukturkosten trägt und wann sich diese rechnen. Auch mehrere geplante Börsengänge aus dem KI- und Rechenzentrumsumfeld wurden verschoben. Die Entwicklung zeigt: Technologische Fortschritte und große Investitionspläne garantieren noch keine Rendite.



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