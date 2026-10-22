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    Bericht der New York Times

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    USA und Israel sollen neue Iran-Angriffe planen – Ölpreis zieht an

    USA und Israel sollen neue Iran-Angriffe für die Zeit nach den Zwischenwahlen im November planen. Die Ölpreise steigen. Zudem ordnet Washington die Ausreise bestimmter Mitarbeiter und ihrer Familien aus Saudi-Arabien an.

    Bericht der New York Times - USA und Israel sollen neue Iran-Angriffe planen – Ölpreis zieht an
    Foto: Nic Coury - AP

    Neue Angriffe auf den Iran nach den US-Zwischenwahlen? Ein entsprechender New York Times-Artikel schürte am Donnerstag die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten und trieb die Ölpreise in die Höhe.

    Brent-Futures verteuerten sich um 2,51 Prozent auf 111,55 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,31 Prozent auf 99,40 US-Dollar zu (Stand: 08:32 Uhr MESZ)

    Wie CNBC unter Berufung auf die New York Times berichtet, haben die Streitkräfte der USA und Israels konkrete Pläne für erneute Angriffe auf den Iran nach den Zwischenwahlen im November ausgearbeitet. Die Zeitung beruft sich auf nicht namentlich genannte US-Regierungsvertreter. Die Planung für einen kurzen, intensiven Einsatz schreite voran.

    Parallel dazu ordneten die USA die Ausreise von Regierungsmitarbeitern, die nicht für den Notbetrieb benötigt werden, und deren Familien aus Saudi-Arabien an. Außenamtssprecher Tommy Pigott verwies auf zunehmende Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi auf zivile Ziele. Die Anordnung gelte ausschließlich für Saudi-Arabien.

    Keine neue Ölkrise?

    Die langfristigen wirtschaftlichen Folgen hoher Ölpreise könnten jedoch geringer ausfallen als bei früheren Ölkrisen. Davon ist David Wagner, Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors, jedenfalls überzeugt. Verbraucher seien heute widerstandsfähiger gegen Energieschocks. Inflationsbereinigt lägen die Ölpreise zudem weiterhin deutlich unter ihren historischen Höchstständen, so Wagner gegenüber CNBC.

    Wagner verweist auf US-Regierungsdaten. Vor zehn Jahren entfielen rund fünf Prozent des verfügbaren Einkommens eines durchschnittlichen US-Bürgers auf Benzin. Heute seien es nur rund 2,5 Prozent. Die Haushalte können hohe Energiekosten deshalb besser verkraften. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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