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    Mercedes-Chef warnt vor EU-Eigentor: Das könnte Autobauer teuer treffen

    Mercedes-Chef warnt vor EU-Eigentor: Das könnte Autobauer teuer treffen
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Chef Ola Källenius warnt die Europäische Union vor einem möglichen Eigentor ihrer Industriepolitik. Zusätzliche Handelsbarrieren zum Schutz europäischer Autobauer könnten die Kosten erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche schwächen. Beim Berlin Global Dialogue kritisierte er laut Bloomberg geplante Einschränkungen, weil Hersteller auf internationale Lieferketten angewiesen seien. Werden wichtige Bauteile durch neue Vorgaben teurer oder schwieriger zu beschaffen, dürfte das die Produktion belasten.

    Im Zentrum der Debatte stehen strengere „Made in Europe“-Regeln. Die EU will damit die heimische Industrie stärken und dem wachsenden Druck chinesischer Anbieter begegnen. Denkbar ist, Förderungen und andere Vergünstigungen stärker daran zu knüpfen, wo Fahrzeuge und Komponenten hergestellt werden. Für die Autobauer wäre das anspruchsvoll: Moderne Autos bestehen aus Tausenden Teilen, die aus vielen Ländern stammen. Eine erzwungene Umstellung der Beschaffung könnte zusätzliche Kosten verursachen. Umstritten ist zudem, ob wichtige Produktionsstandorte außerhalb der EU, etwa Grossbritannien und die Türkei, unter die Regeln fallen würden.

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    Mercedes steht zugleich vor erheblichen Marktproblemen. Besonders chinesische Hersteller setzen etablierte Anbieter mit neuen Elektroautos unter Druck. Brüssel möchte mit Schutzmaßnahmen Arbeitsplätze und Produktionskapazitäten in Europa sichern. Källenius’ Einwand lautet, dass höhere Kosten genau jene Hersteller schwächen könnten, denen die Politik helfen will. Für Mercedes und andere europäische Konzerne hängt deshalb viel davon ab, wie die EU ihre Vorgaben konkret gestaltet und ob globale Lieferketten weiterhin effizient genutzt werden können.

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    Eine separate Pflichtmitteilung der Mercedes-Benz Group dokumentiert den laufenden Aktienrückkauf. Zwischen dem 12. und 16. Oktober 2026 erwarb das Unternehmen 579.764 eigene Aktien. Das kumulierte Volumen seit Beginn des Programms am 1. September lag bis zum 16. Oktober bei 5.341.569 Aktien. Die gemeldeten gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich in der betreffenden Woche zwischen rund 39,58 und 41,17 Euro. Die Mitteilung nennt dabei die ausgeführten Käufe; sie liefert für sich genommen keine Aussage über die künftige Geschäftsentwicklung.

    In einer anschliessenden Anlegerdiskussion überwiegt eine zuversichtliche Einschätzung. Kommentatoren verweisen auf die Stärke der Marke, eine solide Bilanz, Dividenden und neue Modelle. Ein Anleger nennt unter anderem eine Nettoliquidität von 30,4 Milliarden Euro, eine Dividendenrendite von etwa 8,5 Prozent sowie mehr als 40 geplante Modelle bis 2027. Auch Chancen in China, den USA und bei Elektroautos werden angeführt. Diese Zahlen und Erwartungen stammen aus einem privaten Beitrag und sind nicht unabhängig bestätigt. Andere Risiken – etwa der Wettbewerbsdruck in China und Standortnachteile in Deutschland – bleiben bestehen. Für Investoren sind daher sowohl die Ausgestaltung der EU-Handelspolitik als auch Mercedes’ Fähigkeit entscheidend, Kosten zu kontrollieren und seine globale Position zu behaupten.



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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 40,98EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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