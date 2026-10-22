Amazon: Morgan Stanley hebt Kursziel auf 350 Dollar – Deutschland-Ausbau

Nowaks Optimismus stützt sich vor allem auf das Cloudgeschäft AWS. Nachdem Nvidia angekündigt hatte, Amazon werde in den kommenden zwei Jahren rund zwei Millionen Grafikchips kaufen und einsetzen, erwartet Morgan Stanley ein deutlich schnelleres Wachstum: Der AWS-Umsatz soll 2027 um 47 Prozent und 2028 um 42 Prozent zulegen. Dafür dürften allerdings auch die Investitionen steigen. Die Bank rechnet mit Ausgaben von 355 Milliarden Dollar im Jahr 2027 und 365 Milliarden Dollar 2028.

Amazon rückt bei Morgan Stanley an die Spitze der großen Technologiewerte. Analyst Brian Nowak hat sein Kursziel von 335 auf 350 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Nach einem Wochenverlust von 4,7 Prozent schloss die Aktie am Freitag bei 250 Dollar; am Montag stieg sie um fast fünf Prozent auf 262,37 Dollar. Das neue Kursziel signalisiert damit ein mögliches Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss.

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Zweitens erwartet Nowak wachsende AWS-Margen: 42 Prozent für 2027 und 44 Prozent für 2028. Das könnte den Gewinn je Aktie 2028 auf etwa 16,50 Dollar bringen. Als dritten Kurstreiber nennt er mehr Transparenz zum KI-Dienst Bedrock. Amazon werde derzeit mit dem 15-Fachen der für 2028 erwarteten Gewinne bewertet; klarere Informationen könnten die Bewertung stützen. Auch das Weihnachtsgeschäft könnte zeigen, ob KI-gestütztes Einkaufen den Absatz ankurbelt. Trotz Konkurrenz durch Metas KI-Assistenten Muse sieht Nowak Chancen für Amazon – möglicherweise auch über eine Zusammenarbeit. Fünftens soll Robotik in Lagerhäusern Kosten senken: Jeder zusätzliche Zehntelprozentpunkt des Warenvolumens, der über robotergestützte Lager läuft, könnte laut Morgan Stanley jährlich zwei bis vier Milliarden Dollar einsparen.

Parallel baut Amazon seine Präsenz in Deutschland aus. Für 2027 kündigte der Konzern Investitionen von mehr als 16 Milliarden Euro an. Davon sollen 4,8 Milliarden Euro in die Cloud- und KI-Infrastruktur der AWS-Region Frankfurt fließen. Seit 2010 hat Amazon nach eigenen Angaben bereits über 100 Milliarden Euro im Land investiert. Geplant sind zudem ein zweites Forschungszentrum für Robotik und KI in Berlin, die Modernisierung von Logistikstandorten sowie ein neues Zentrum in Könnern. Die Logistikprojekte sollen mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

Weitere Vorhaben betreffen das Satelliteninternet Amazon Leo und mehr als 15 deutsche Prime-Video-Produktionen bis Ende 2027. Amazon beschäftigt hierzulande nach eigenen Angaben über 40.000 Menschen. Die Investitionen unterstreichen den Ausbau von Cloud, KI und Logistik – zugleich verdeutlichen die hohen prognostizierten Ausgaben, wie kapitalintensiv das Wachstum ist.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 262,4EUR auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.