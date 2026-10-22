ABB erzielt Rekord-Auftragseingang – Aktie fällt trotz 40 Prozent Plus

Der Umsatz erhöhte sich um 14 Prozent auf 9,70 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro). Der operative Gewinn wuchs etwas stärker als die Erlöse: Die EBITA-Marge verbesserte sich binnen Jahresfrist um 1,6 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent und liegt damit nahe dem oberen Rand der Zielspanne von 18 bis 22 Prozent. ABB führt die Verbesserung auf Fortschritte in zwei Geschäftsbereichen, geringere Verluste bei E-Mobility sowie niedrigere Konzernaufwendungen zurück. Der Reingewinn entwickelte sich dagegen rückläufig: Er sank um zwei Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar. Die Diskrepanz unterstreicht, dass die starke operative Entwicklung nicht vollständig beim Nettoergebnis ankam.

ABB hat im dritten Quartal 2026 operativ deutlich zugelegt und beim Auftragseingang einen Rekord erzielt. Die Bestellungen stiegen auf vergleichbarer Basis um 40 Prozent auf 12,06 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der schweizerische Technologiekonzern die Markterwartungen klar. Als wichtigster Wachstumstreiber erwiesen sich Rechenzentren: In diesem Kundensegment legte der Auftragseingang dreistellig zu. Auch das Elektrifizierungsgeschäft, ABBs grösster und profitabelster Bereich, profitierte kräftig. Dort schnellten die Bestellungen im Sommer um 70 Prozent nach oben. Insgesamt berichtete ABB von Zuwächsen in zwei der drei Geschäftsbereiche und einer positiven Entwicklung in den meisten Kundensegmenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das Gesamtjahr hebt ABB seine Prognose leicht an. Der Konzern erwartet nun ein vergleichbares Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 13 bis 19 Prozent. Die operative EBITA-Marge soll gegenüber dem Vorjahr um mindestens 270 Basispunkte steigen; bislang hatte ABB dafür keine konkrete Mindestverbesserung genannt. Trotz der robusten Auftragslage reagierte die Börse zunächst enttäuscht: Die Aktie verlor im frühen Frankfurter Handel mehr als drei Prozent und notierte bei 77,28 Euro. RBC bestätigte die Einstufung «Sector Perform» und das Kursziel von 82 Franken. Analyst Sebastian Kuenne verwies auf den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang, zugleich sei der Gewinn je Aktie klar hinter den Markterwartungen zurückgeblieben.

Parallel dazu baut ABB ihre Präsenz in Asien aus. Gemeinsam mit Mitsubishi Electric will der Konzern ein Gemeinschaftsunternehmen für Niederspannungsprodukte in der Region Asien-Pazifik gründen. ABB soll für rund 495 Millionen US-Dollar eine Beteiligung von 51 Prozent übernehmen. Eingebracht wird das ausgegliederte Niederspannungs-Energieverteilungsgeschäft von Mitsubishi; hinzu kommen dessen entsprechende Vertriebsaktivitäten ausserhalb Japans. Mit der Partnerschaft will ABB ihre bisher begrenzte Position in Japan stärken und den Zugang zu Wachstumsmärkten der Region verbessern. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen und bedarf behördlicher Genehmigungen. ABB erwartet, dass das Gemeinschaftsunternehmen nach dem ersten Jahr zum Gewinn je Aktie beiträgt und binnen fünf Jahren eine EBITA-Marge von mindestens 20 Prozent erreicht.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 77,07EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.