Muse-Erfolg zeigt Wirkung
Meta liefert starke Zahlen – Zuckerberg will mehr
Meta überzeugt mit einem kräftigen Umsatzwachstum und einem optimistischen Ausblick. Die milliardenschweren KI-Investitionen zeigen erste Erfolge.
- Meta steigert den Quartalsumsatz um 26 Prozent
- KI-Assistent Muse erreicht zehn Millionen Nutzer
- Meta erhöht KI-Budget auf bis zu 145 Milliarden Dollar
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Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 64,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten laut LSEG lediglich 63,37 Milliarden US-Dollar erwartet.
Wachstumstreiber blieb das Werbegeschäft. Dank KI-gestützter Empfehlungssysteme und steigender Werbepreise konnte Meta seine Einnahmen deutlich steigern. Die Zahl der ausgespielten Werbeanzeigen erhöhte sich um zehn Prozent, während der durchschnittliche Anzeigenpreis um 14 Prozent zulegte.
Der Nettogewinn belief sich auf 9,86 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,83 US-Dollar je Aktie. Allerdings belastete eine Sonderzahlung im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit über den Schutz Minderjähriger das Ergebnis mit 9,89 Milliarden US-Dollar. Ohne diese Belastung hätte der Gewinn je Aktie bei 7,40 US-Dollar gelegen.
KI-Assistent Muse entwickelt sich zum Hoffnungsträger
Besonders die Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz stimmen Konzernchef Mark Zuckerberg optimistisch. Der im September eingeführte KI-Assistent Muse verzeichnete innerhalb seiner ersten sechs Wochen bereits mehr als zehn Millionen Nutzer in den USA und Kanada.
Muse kann unter anderem Einkäufe organisieren, Termine vereinbaren und alltägliche Aufgaben automatisieren. Mehr als ein Viertel der Nutzer verwendet den Assistenten bereits für Einkäufe, wobei der durchschnittliche Bestellwert über 200 US-Dollar liegt.
Zuckerberg sieht darin ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Künftig könnte Muse durch Abonnements, Werbung und E-Commerce-Angebote sogar höhere Umsätze je Nutzer erzielen als Facebook oder Instagram.
Meta erhöht Investitionsbudget auf bis zu 145 Milliarden US-Dollar
Trotz der Fortschritte bleibt Metas KI-Offensive kostspielig. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern inzwischen mit Investitionsausgaben zwischen 135 und 145 Milliarden US-Dollar. Zuvor lag die untere Grenze noch bei 130 Milliarden US-Dollar. Allein im dritten Quartal investierte Meta 34,91 Milliarden US-Dollar.
Starker Ausblick sorgt für Zuversicht
Auch für das Schlussquartal zeigt sich Meta optimistisch. Der Konzern erwartet Umsätze zwischen 73 und 76 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert von 74,5 Milliarden US-Dollar liegt über den Analystenerwartungen von 73,73 Milliarden US-Dollar. Die Aktie von Meta stiegt nach der Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich um 2,16 Prozent auf 712,61 US-Dollar.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 697,5EUR auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.