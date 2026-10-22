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    Netflix verdient mehr als erwartet – doch die Aktie verliert sechs Prozent

    Netflix verdient mehr als erwartet – doch die Aktie verliert sechs Prozent
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    Netflix hat im dritten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet, die Anleger aber dennoch enttäuscht. Die Aktie des Streamingkonzerns verlor nachbörslich zeitweise rund sechs Prozent. Ausschlaggebend waren vor allem ein langsamer wachsendes Werbegeschäft, ein verhaltener Ausblick und Zweifel daran, ob Netflix seine Zuschauer stärker an den Dienst binden kann.

    Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen. Es war allerdings das geringste Wachstum seit drei Jahren. Netflix profitierte von zusätzlichen Mitgliedschaften und höheren Abopreisen, die der Konzern im März eingeführt hatte. Der Nettogewinn legte von 2,55 auf 3,66 Milliarden Dollar zu. Mit 87 Cent je Aktie übertraf Netflix die Analystenschätzung von 82 Cent. Ein Teil des Gewinnsprungs ist jedoch auf die zeitliche Verteilung von Ausgaben zurückzuführen.

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    Besonders aufmerksam verfolgen Investoren die Entwicklung des Werbegeschäfts. Für 2026 erwartet Netflix daraus inzwischen rund 2,7 Milliarden Dollar Umsatz, nachdem zuvor drei Milliarden angepeilt worden waren. Neue Funktionen für Werbekunden würden langsamer eingeführt als geplant, räumte Co-Chef Greg Peters ein. Netflix liege damit hinter dem eigenen ehrgeizigen Jahresziel zurück. Werbung gilt als wichtiger Wachstumstreiber, während der Konzern sein Angebot für preisbewusstere Kunden ausbaut.

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    Auch die Prognose für das laufende Jahr fiel zurückhaltend aus. Netflix rechnet 2025 mit einem Umsatz von 51,1 Milliarden Dollar, rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die bisherige Prognosespanne hatte bei 51 bis 51,4 Milliarden Dollar gelegen; Analysten hatten im Schnitt 51,2 Milliarden erwartet. Für das vierte Quartal stellt der Konzern Erlöse von 13,44 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von mehr als elf Prozent.

    Neben den Zahlen beschäftigt Anleger der tiefgreifende Umbau. Netflix baut rund 1.000 Stellen ab – etwa sechs Prozent der Belegschaft. Die Kosten dafür dürften die operative Marge im Schlussquartal um rund 120 Basispunkte belasten. Zugleich wechselt die Verantwortung für Inhalte: Der frühere Disney-Manager Peter Rice übernimmt von Bela Bajaria. Auch Filmchef Dan Lin ist ausgeschieden. Ein stärkerer Fokus auf Kinostarts wird deshalb diskutiert, obwohl Co-Chef Ted Sarandos das Kino bisher als Ablenkung vom Kerngeschäft bezeichnete.

    Der strategische Druck wächst: Die Sehdauer stagniert, die Konkurrenz durch YouTube nimmt zu und zuletzt fehlten neue Publikumserfolge von der Strahlkraft früherer Hits wie „Stranger Things“ oder „Squid Game“. Auch der Versuch, das Geschäft durch den Kauf von Warner Bros. Discovery zu vergrößern, scheiterte am Gebot von Paramount. Die UBS senkte nach den Zahlen ihr Kursziel von 115 auf 100 Dollar, bekräftigte aber ihre Kaufempfehlung. Langfristige Chancen bestünden, kurzfristig seien Prognose und Nutzeraktivität jedoch Gegenwind. Die Netflix-Aktie liegt inzwischen mehr als 40 Prozent unter ihrem Stand vor einem Jahr.



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    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 65,04USD auf Nasdaq (22. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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