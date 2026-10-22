Ölpreis auf Fünfmonatshoch: Neue Angriffe schüren Hormus-Angst

Die Meerenge ist eine zentrale Route für den weltweiten Öltransport. Nach wiederholten Angriffen auf Schiffe erklärte ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter, Teheran habe keine andere Wahl, als dort die Kontrolle auszuüben, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Zwar haben die Öltransporte zuletzt wieder zugenommen: Laut US-Energieminister Chris Wright erreichten sie rund 80 Prozent des Vorkriegsniveaus. Rohstoffexperten sehen die Risiken für die Preise dennoch klar aufwärts gerichtet. Eine erneute Verringerung des Angebots könnte die Notierungen weiter antreiben.

Die militärischen Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran belasten die Aussichten für die Energieversorgung. Am Ölmarkt stieg der Preis für ein Barrel Brent am Dienstag zeitweise auf 111,05 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten. Zuletzt gab die Notierung einen Teil ihrer Gewinne ab und lag bei 109,74 Dollar. Ausschlaggebend ist die Sorge, dass weitere Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus die Öllieferungen aus dem Persischen Golf beeinträchtigen könnten.

Parallel dazu bemüht sich Teheran um diplomatische Unterstützung. Russlands Außenminister Sergej Lawrow reiste zu Gesprächen in die iranische Hauptstadt und traf dort seinen Amtskollegen Abbas Araghtschi. Auf der Agenda standen bilaterale Abkommen, regionale Entwicklungen sowie gemeinsame Logistik- und Energieprojekte. Araghtschi betonte, die Probleme der Region ließen sich nicht militärisch lösen. Lawrow bezeichnete die Verhandlungen als offen und ergebnisreich und bekräftigte Moskaus Bereitschaft, an der Zusammenarbeit festzuhalten.

Der Kreml ist für die iranische Führung ein wichtiger Partner. Ein 2025 geschlossenes Abkommen soll die militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen für 20 Jahre vertiefen. Eine Beistandsklausel für den Kriegsfall enthält es allerdings nicht. Zudem schränkt Russlands Krieg in der Ukraine die Möglichkeiten ein, Teheran militärisch zu unterstützen. Iran versucht seit Jahren, moderne Kampfflugzeuge und Flugabwehrsysteme aus Russland zu erhalten.

In Israel verschärft Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Ton. Eine Woche vor der Parlamentswahl bekräftigte er, das iranische Regime stürzen zu wollen. Nur so lasse sich nach seiner Darstellung verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Angriffe Israels und der USA hätten zwar hochrangige iranische Militärs und Politiker getötet, aber keinen Machtwechsel bewirkt. Netanjahu sprach zudem von einer möglichen Friedensvereinbarung mit dem Libanon.

Zugleich hält Israel an einer Sicherheitszone im Südlibanon fest. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dort seien mehr als 60 Dörfer und 23.000 Häuser zerstört worden. Die Armee werde sich erst zurückziehen, wenn die Hisbollah im gesamten Libanon entwaffnet sei. Drohungen mit neuen Bodeneinsätzen erhöhen das Eskalationsrisiko zusätzlich – und damit auch die Unsicherheit an den Energiemärkten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 111,2USD auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.