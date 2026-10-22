Lenzing holt 301 Millionen Euro – doch die Wende muss erst gelingen

Die Nachfrage fiel hoch aus: Bis zum Ende der Bezugsfrist wurden 34.411.626 Aktien bezogen. Das entspricht einer Annahmequote von 99 Prozent des Angebots. Die verbliebenen Aktien übernahmen die Konsortialbanken und verkauften sie am Markt zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entsprach. Damit ist die Kapitalerhöhung vollständig platziert.

Die Lenzing AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt gibt der österreichische Faserhersteller 34.756.362 neue Aktien zu je 8,65 Euro aus und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 301,2 Millionen Euro. Das Angebot war vollständig garantiert und richtete sich mit Bezugsrechten an bestehende Aktionäre. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2026 gewinnberechtigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zu den größten Zeichnern zählt ein Syndikat aus der B&C Gruppe und dem brasilianischen Zellstoff- und Papierkonzern Suzano. Es bezog 18.159.291 neue Aktien, entsprechend rund 52,25 Prozent des gesamten Angebots. Die Oberbank zeichnete weitere 1.344.177 Aktien beziehungsweise etwa 3,87 Prozent. Die Abwicklung und der Handelsstart sämtlicher neuer Aktien an der Wiener Börse sind für den 23. Oktober vorgesehen. Voraussetzung ist die Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

Lenzing will den Erlös nutzen, um die Kapitalstruktur zu stärken, den Verschuldungsgrad zu senken und die Umsetzung seiner Strategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ zu finanzieren. Das Unternehmen plant, das Geschäft mit Vliesstoffen deutlich auszubauen und den Textilbereich stärker auf differenzierte Premiumprodukte sowie strategische Kundenpartnerschaften auszurichten. Auch das profitable Zellstoff- und Bioraffineriegeschäft soll weiter gestärkt werden.

Die Kapitalmaßnahme verschafft dem Konzern zusätzliche finanzielle Flexibilität. Laut Finanzchef Mathias Breuer soll sie gemeinsam mit weiteren Finanzierungsmaßnahmen helfen, anstehende Fälligkeiten zu bedienen und die Transformation zu finanzieren. Lenzing verfolgt mittelfristig das Ziel, das EBITDA um 150 Millionen Euro zu steigern, eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 Prozent zu erreichen und den Netto-Verschuldungsgrad auf weniger als das 2,5-Fache des EBITDA zu reduzieren.

Der Abschluss ist ein wichtiger Finanzierungsschritt, aber kein Beleg dafür, dass die operative Wende bereits geschafft ist. Entscheidend wird sein, ob Lenzing die Mittel in profitables Wachstum übersetzen und seine Finanzziele erreichen kann. CEO Georg Kasperkovitz wertete die hohe Beteiligung der Aktionäre als Vertrauenssignal für die strategische Neuausrichtung. Der Konzern verwies für 2025 auf einen Umsatz von 2,60 Milliarden Euro und eine Faser-Nennkapazität von 1,11 Millionen Tonnen. Die neuen Aktien werden unter der bestehenden ISIN gehandelt.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 10,55EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.