🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schneider-Aktie unter Druck: 6 Milliarden Euro für PTC-Übernahme

    Schneider-Aktie unter Druck: 6 Milliarden Euro für PTC-Übernahme
    Foto: Schneider Electric GmbH

    **Schneider Electric unter Druck: Kapitalerhöhung finanziert PTC-Übernahme**

    Die angekündigte Kapitalerhöhung belastet die Aktie von Schneider Electric. Im nachbörslichen Tradegate-Handel gab das Papier am Montag 2,6 Prozent gegenüber dem Pariser Schlusskurs nach. An der Heimatbörse hatte die Aktie zuvor lediglich 0,3 Prozent verloren. Der stärkere Rückgang nach Bekanntwerden der Maßnahme deutet darauf hin, dass Anleger vor allem die Verwässerung ihrer Anteile und den hohen Finanzierungsbedarf kritisch bewerten.

    Der Elektrotechnik- und Automatisierungskonzern will rund sechs Milliarden Euro aufnehmen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre. Sie soll zur Finanzierung der Übernahme des US-Softwareanbieters PTC beitragen, die Schneider Electric vor zwei Wochen angekündigt hatte. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 22,6 Milliarden US-Dollar. Mit der Akquisition will der Konzern seine Position in den Bereichen Produktdesign, Konstruktion und Datenmanagement ausbauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric!
    Long
    230,44€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    265,32€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Schneider Electric gilt als Profiteur des stark wachsenden Bedarfs an Rechenzentren und der damit verbundenen Nachfrage nach Energie- und Gebäudetechnik. Die PTC-Übernahme erweitert den strategischen Fokus jedoch deutlich in Richtung Software. Damit setzt das Unternehmen auf ein Geschäftsfeld, dessen langfristige Ertragskraft und Synergiepotenzial sich erst noch beweisen müssen. Zugleich erhöht der Kauf den finanziellen und operativen Einsatz des Konzerns.

    Auch Bernstein Research sieht Chancen, verweist aber auf Umsetzungsrisiken. Das Analysehaus senkte sein Kursziel für die Schneider-Aktie von 350 auf 340 Euro, bestätigte jedoch die Einstufung „Outperform“. Analyst Alasdair Leslie zeigte Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Transaktion. Schneider erhöhe den Einsatz, indem der Konzern erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität noch nicht gesichert sei.

    Gleichzeitig bewertet Bernstein die strategische Logik des Kaufs zunehmend positiver. Das Kerngeschäft im Energiemanagement sei weiterhin intakt. Auch die erste Prüfung möglicher Synergien mit PTC stimme den Analysten zuversichtlicher. Das niedrigere Kursziel begründete Leslie vor allem mit den Risiken bei der Umsetzung der Übernahme, nicht mit einer grundlegenden Schwäche des bestehenden Geschäfts.

    Für Anleger stehen damit zwei Fragen im Mittelpunkt: Kann Schneider Electric die Finanzierung der milliardenschweren Übernahme ohne dauerhafte Belastung der Bilanz bewältigen? Und gelingt es, PTC erfolgreich in den Konzern zu integrieren und die erwarteten Vorteile zu realisieren? Bis belastbare Antworten vorliegen, dürfte die Kapitalmaßnahme ebenso wie die noch zu belegende Rentabilität der Softwarestrategie für Unsicherheit sorgen. Der nachbörsliche Kursrückgang spiegelt diese Vorbehalte wider, während Bernsteins bestätigtes positives Votum auf das langfristige Potenzial der Transaktion verweist.



    Schneider Electric

    -1,90 %
    -5,61 %
    -16,73 %
    -8,55 %
    -1,31 %
    +72,74 %
    +74,46 %
    +289,59 %
    +584,97 %
    ISIN:FR0000121972WKN:860180
    Schneider Electric direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 245,6EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schneider-Aktie unter Druck: 6 Milliarden Euro für PTC-Übernahme **Schneider Electric unter Druck: Kapitalerhöhung finanziert PTC-Übernahme** Die angekündigte Kapitalerhöhung belastet die Aktie von Schneider Electric. Im nachbörslichen Tradegate-Handel gab das Papier am Montag 2,6 Prozent gegenüber dem Pariser …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     