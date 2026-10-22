Schneider-Aktie unter Druck: 6 Milliarden Euro für PTC-Übernahme

Der Elektrotechnik- und Automatisierungskonzern will rund sechs Milliarden Euro aufnehmen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre. Sie soll zur Finanzierung der Übernahme des US-Softwareanbieters PTC beitragen, die Schneider Electric vor zwei Wochen angekündigt hatte. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 22,6 Milliarden US-Dollar. Mit der Akquisition will der Konzern seine Position in den Bereichen Produktdesign, Konstruktion und Datenmanagement ausbauen.

Die angekündigte Kapitalerhöhung belastet die Aktie von Schneider Electric. Im nachbörslichen Tradegate-Handel gab das Papier am Montag 2,6 Prozent gegenüber dem Pariser Schlusskurs nach. An der Heimatbörse hatte die Aktie zuvor lediglich 0,3 Prozent verloren. Der stärkere Rückgang nach Bekanntwerden der Maßnahme deutet darauf hin, dass Anleger vor allem die Verwässerung ihrer Anteile und den hohen Finanzierungsbedarf kritisch bewerten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schneider Electric gilt als Profiteur des stark wachsenden Bedarfs an Rechenzentren und der damit verbundenen Nachfrage nach Energie- und Gebäudetechnik. Die PTC-Übernahme erweitert den strategischen Fokus jedoch deutlich in Richtung Software. Damit setzt das Unternehmen auf ein Geschäftsfeld, dessen langfristige Ertragskraft und Synergiepotenzial sich erst noch beweisen müssen. Zugleich erhöht der Kauf den finanziellen und operativen Einsatz des Konzerns.

Auch Bernstein Research sieht Chancen, verweist aber auf Umsetzungsrisiken. Das Analysehaus senkte sein Kursziel für die Schneider-Aktie von 350 auf 340 Euro, bestätigte jedoch die Einstufung „Outperform“. Analyst Alasdair Leslie zeigte Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Transaktion. Schneider erhöhe den Einsatz, indem der Konzern erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität noch nicht gesichert sei.

Gleichzeitig bewertet Bernstein die strategische Logik des Kaufs zunehmend positiver. Das Kerngeschäft im Energiemanagement sei weiterhin intakt. Auch die erste Prüfung möglicher Synergien mit PTC stimme den Analysten zuversichtlicher. Das niedrigere Kursziel begründete Leslie vor allem mit den Risiken bei der Umsetzung der Übernahme, nicht mit einer grundlegenden Schwäche des bestehenden Geschäfts.

Für Anleger stehen damit zwei Fragen im Mittelpunkt: Kann Schneider Electric die Finanzierung der milliardenschweren Übernahme ohne dauerhafte Belastung der Bilanz bewältigen? Und gelingt es, PTC erfolgreich in den Konzern zu integrieren und die erwarteten Vorteile zu realisieren? Bis belastbare Antworten vorliegen, dürfte die Kapitalmaßnahme ebenso wie die noch zu belegende Rentabilität der Softwarestrategie für Unsicherheit sorgen. Der nachbörsliche Kursrückgang spiegelt diese Vorbehalte wider, während Bernsteins bestätigtes positives Votum auf das langfristige Potenzial der Transaktion verweist.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 245,6EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.