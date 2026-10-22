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    BASF baut Halbleitergeschäft in Taiwan aus und kauft weiter eigene Aktien

    BASF baut Halbleitergeschäft in Taiwan aus und kauft weiter eigene Aktien
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    **BASF stärkt Halbleitergeschäft in Taiwan und setzt Aktienrückkauf fort**

    BASF will seine Aktivitäten für die Halbleiterindustrie in Taiwan ausbauen. Der Chemiekonzern hat dazu eine Absichtserklärung mit dem taiwanischen Wirtschaftsministerium unterzeichnet. Am Standort Taoyuan sind zusätzliche Produktionskapazitäten, verbesserte Möglichkeiten zur Qualitätsanalyse und ein erweitertes Innovationszentrum geplant. Finanzielle Angaben zum Umfang der Investition machte BASF nicht.

    Mit dem Ausbau reagiert der Konzern auf die wachsende Nachfrage nach Spezialchemikalien, die für die Herstellung moderner und besonders leistungsfähiger Chips benötigt werden. Vor allem der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz treibt den Bedarf an Halbleitern und damit auch an hochreinen Materialien. BASF will seine technischen und analytischen Fähigkeiten vor Ort stärken, Kunden schneller unterstützen und die Versorgung zuverlässiger machen. Eine engere Zusammenarbeit mit Industriepartnern soll zudem die Entwicklung neuer Materialien beschleunigen.

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    Taiwan ist ein zentraler Standort der globalen Chipindustrie. BASF ist dort nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren mit seinem Geschäft für Elektronikmaterialien vertreten. 2025 verlegte der Konzern auch die Leitung seiner globalen Geschäftseinheit für Elektronikmaterialien auf die Insel. Der geplante Ausbau unterstreicht damit die strategische Bedeutung Taiwans für BASF. In Asien ist der Chemiekonzern außerdem stark in China engagiert: In Zhanjiang betreibt er seit März einen integrierten Verbundstandort, der zu den größten Einzelinvestitionen der Unternehmensgeschichte zählt.

    Gleichzeitig prüft BASF eine Neuaufstellung seines Europageschäfts. Mit der chinesischen Highsun Holding Group unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung über ein mögliches Gemeinschaftsunternehmen für Polyamid 6. Die europäischen Aktivitäten beider Partner könnten zusammengeführt werden. BASF verspricht sich davon eine bessere Auslastung der Anlagen, geringere Kosten und eine stärkere Wettbewerbsposition. Eine endgültige Entscheidung über das Vorhaben ist damit noch nicht verbunden.

    Daneben setzt BASF sein Aktienrückkaufprogramm fort. Vom 12. bis zum 16. Oktober 2026 erwarb der Konzern insgesamt 451.622 eigene Aktien. Die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen je nach Handelstag zwischen rund 51,28 und 52,77 Euro. Seit Beginn des Programms am 3. August wurden bis einschließlich 16. Oktober insgesamt 6.497.911 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten über eine beauftragte Bank an der Börse sowie über weitere Handelssysteme.

    Die Mitteilungen zeigen zwei parallele Linien der Konzernstrategie: BASF baut gezielt Kapazitäten in einem wachstumsstarken Technologiemarkt aus und prüft zugleich, wie etablierte europäische Aktivitäten effizienter organisiert werden können. Angaben zu den erwarteten finanziellen Auswirkungen der Taiwan-Pläne oder zum möglichen Polyamid-Gemeinschaftsunternehmen liegen bislang nicht vor.



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    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 52,33EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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