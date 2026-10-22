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    Guirassy trifft doppelt: BVB beendet Negativserie mit Arbeitssieg in Baku

    Guirassy trifft doppelt: BVB beendet Negativserie mit Arbeitssieg in Baku
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund hat in Baku einen wichtigen, aber mühsamen Erfolg verbucht. Der Bundesligist gewann gegen Aserbaidschans Meister FK Sabah mit 2:1 und beendete damit eine Serie von drei Spielen ohne Sieg. Zugleich feierte der BVB erstmals seit fast einem Jahr wieder einen Auswärtserfolg in der Champions League. Nach drei Partien steht die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bei sechs Punkten und ist in der Gruppenphase wieder auf Kurs.

    Zum Matchwinner wurde Serhou Guirassy. Der Stürmer erzielte beide Dortmunder Tore: In der 10. Minute staubte er nach einem abgewehrten Schuss von Felix Nmecha ab, in der 53. Minute verwertete er eine präzise Flanke von Joey Veerman. Guirassy hatte bereits beim 3:2 gegen Villarreal doppelt getroffen. Für den BVB ist der Angreifer damit derzeit ein entscheidender Faktor – auch wenn er die eigene Leistung nach dem Spiel nur als „halb-halb“ bewertete.

    Der Erfolg fiel weniger souverän aus, als es der deutliche Qualitätsunterschied zwischen den Teams erwarten ließ. Sabah, erst 2017 gegründet, hielt vor rund 45.000 Zuschauern gut dagegen. Aden McCarthy glich in der 39. Minute per Kopf nach einem Freistoß aus. Zuvor hatte ein Treffer von Joy-Lance Mickels wegen Abseits nicht gezählt. Noch vor der Pause verhinderte Torhüter Gregor Kobel mit zwei Paraden einen Rückstand. Dortmund wirkte im Spielaufbau phasenweise ideenlos und ließ zahlreiche Chancen ungenutzt.

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    Auch nach Guirassys zweitem Treffer gelang es dem BVB nicht, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der Stürmer verpasste kurz darauf knapp den Hattrick. Kovac räumte nach dem Spiel ein, dass seine Mannschaft bei der Chancenverwertung besser hätte handeln müssen. Der Trainer sprach von einem „harten Stück Arbeit“, aber einem verdienten Sieg. Die jüngsten Unentschieden gegen Bremen und Union Berlin sowie die Niederlage bei Bodö/Glimt hatten den Druck auf das Team erhöht.

    Für Sabah wurde das Spiel zugleich zu einer ungewöhnlich großen Bühne. Der Club trägt seine Ligapartien normalerweise vor etwa 1.000 bis 1.500 Zuschauern in einer kleinen Arena nahe dem Masazirsee aus. Für die Champions League wechselte er ins 68.000 Plätze fassende Olympiastadion von Baku. Nach rund 30.000 Besuchern beim Heimsieg gegen Slavia Prag wurden gegen Dortmund etwa 55.000 erwartet; tatsächlich kamen rund 45.000. Auch das nächste Königsklassen-Spiel gegen den FC Barcelona am 25. November dürfte die Nachfrage weiter ankurbeln.

    Der Ausflug endete für Dortmund mit einer ungewöhnlichen Randnotiz: Die Spieler stiegen nach dem Abpfiff ungeduscht in den Mannschaftsbus. Laut Kovac war ihnen mitgeteilt worden, vor Ort nicht zu duschen. Sportdirektor Ole Book sagte, die Duschen im Hotel seien „etwas einladender“ und man wolle die Mannschaft rasch dorthin bringen. Auf Details zu den Einrichtungen im Stadion ging er nicht ein.



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