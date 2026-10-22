Rekordquartal: Adidas hebt Gewinnziel auf 2,5 Milliarden Euro an

Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um neun Prozent auf 7,252 Milliarden Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum sieben Prozent. Das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro zu und erreichte damit einen Quartalsrekord. Die Bruttomarge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent. Einen wesentlichen Beitrag leistete eine Erstattung von rund 200 Millionen Euro aus US-Zollforderungen, die Adidas im Quartal größtenteils erhielt. Hinzu kamen ein starkes Vollpreisgeschäft und eine strikte Kostenkontrolle. Gegenwind entstand durch nachteilige Wechselkurse. Der Gewinnsprung ist deshalb nicht vollständig als operative Beschleunigung des Kerngeschäfts zu lesen: Ohne die Zollzahlung läge das Ebit rechnerisch bei rund 808 Millionen Euro, etwa zehn Prozent über dem Vorjahreswert von 736 Millionen Euro. Die operative Marge entspräche damit ungefähr 11,1 Prozent und wäre annähernd stabil.

Die Aktien von Adidas reagierten am Mittwochmorgen deutlich positiv auf die angehobene Jahresprognose. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen die Papiere zeitweise um bis zu 3,5 Prozent. Damit hätten sie auf Xetra die 100-Tage-Linie überwunden. Im weiteren Verlauf ließ das Kaufinteresse jedoch nach; Puma legten lediglich leicht zu. Auslöser waren vorläufige Rekordwerte für das dritte Quartal, die Adidas am Dienstagabend veröffentlichte. Die endgültigen Zahlen sollen am 29. Oktober folgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Basis der besser als erwarteten Quartalsentwicklung hebt der Konzern sein Ziel für das Betriebsergebnis 2026 an. Bei einem währungsbereinigten Umsatzplus zwischen neun und zehn Prozent soll es nun rund 2,5 Milliarden Euro erreichen, nach zuvor rund 2,3 Milliarden. Adidas beziffert den zusätzlichen Beitrag aus höherer Profitabilität des Wachstums auf etwa 100 Millionen Euro; weitere rund 200 Millionen stammen aus der Zollrückerstattung. Zugleich will das Unternehmen im vierten Quartal rund 100 Millionen Euro in Initiativen investieren. Diese Ausgaben sollen künftig einen höheren operativen Hebel ermöglichen und den mittelfristigen Profitabilitätszielen dienen. Die Investition mindert das kurzfristige Ergebnisziel, bleibt nach Unternehmensangaben aber mit der langfristigen Strategie vereinbar.

Analysten bewerten die Entwicklung ebenfalls positiv. Citigroup-Analystin Monique Pollard erhöhte ihr Kursziel auf 211 Euro und sieht damit gut 33 Prozent Aufwärtspotenzial. Sie rechnet im vierten Quartal mit einer weiteren US-Zollrückerstattung von 200 Millionen Euro und senkte ihre Ausgabenschätzung wegen der Kostenkontrolle. Ihre operative Ergebnisprognose für 2026 liegt leicht über dem Adidas-Ziel und deutlich über dem Konsens. Jefferies bestätigte die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 187 Euro. Analyst James Grzinic verwies auf das Ebit-Wachstum von zehn Prozent ohne den Sondereffekt der Zollerstattung. Das sei angesichts nachlassenden Rückenwinds beim Betriebskapital und intensiver Werbeaktionen in Europa ein ermutigendes Signal. Für Anleger bleiben auch die regionalen Entwicklungen, insbesondere in Nordamerika und China, wichtig. Die vorläufigen Konzernzahlen liefern hierzu noch keine Details.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 160,3EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.