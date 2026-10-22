Circus stabilisiert sich – doch Analysten bleiben auf der Bremse

Der Neustart erfolgt nach einer kräftigen Korrektur der Erwartungen: Im Juli senkte Circus die Umsatzprognose für 2026 von zuvor 44 bis 55 Millionen Euro auf 5,2 Millionen Euro. Diese Marke entspreche dennoch einem Wachstum von 233 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Montega bewertet die Entwicklung vor allem als operative Stabilisierung nach den Schwierigkeiten in der frühen Ausbauphase. Die Analysten belassen ihre Einstufung auf „Halten“ und das Kursziel bei 2,20 Euro.

Circus SE sieht sich nach einer deutlichen Verlangsamung im Sommer operativ wieder auf Kurs. Im dritten Quartal waren nach Unternehmensangaben mehr als 30 autonome Verpflegungssysteme bei 19 Unternehmenskunden in acht Ländern im Einsatz. Die Analysten von Montega beziffern den Bestand auf 33 Systeme. Das im Sommer reduzierte Ziel, bis Jahresende mehr als 50 Einheiten auszuliefern, bestätigte das Management. Damit scheint der angepasste Rollout-Pfad vorerst eingehalten zu werden.

Circus berichtet von deutlichen Verbesserungen im Betrieb. Die Verfügbarkeit der Systeme an etablierten Standorten sei von 70 Prozent zu Jahresbeginn auf mehr als 93 Prozent im dritten Quartal gestiegen. Zugleich seien die Gesamtbetriebskosten gegenüber dem zweiten Quartal um knapp ein Viertel gesunken und das Deployment-Tempo habe sich verdreifacht. Diese Kennzahlen stammen vom Unternehmen; ihre Bedeutung für die künftige Profitabilität muss sich erst in den Geschäftszahlen zeigen. Bislang wurden laut Circus mehr als 230.000 Mahlzeiten robotisch zubereitet. Die dabei gesammelten Daten sollen die firmeneigene Culinary AI verbessern.

Ein wichtiger Baustein für zusätzliche Erlöse sind die proprietären Zutaten-Pods. Circus führt ihre Abnahme bei Betreibern verpflichtend ein. Neben Hardwareverkauf und Softwaregebühren soll dadurch ein verbrauchsabhängiger, wiederkehrender Umsatzstrom entstehen. Nach Darstellung des Unternehmens erleichtern die standardisierten Zutatenmodule die Befüllung und Wartung und reduzieren den täglichen Arbeitsaufwand für Kunden um bis zu 80 Prozent. Montega sieht darin Potenzial für bessere Rohertragsmargen und attraktivere Standortökonomie.

Auch die Produktpalette wächst. Die ersten zehn CA-A-Einheiten sollen im vierten Quartal in eigener Fertigung entstehen; das Modell richtet sich an Kunden mit begrenztem Platz. Für das größere CA-M-System ist laut Circus der Funktionsprototyp fertiggestellt, die Modulfertigung angelaufen. Mit dem Start in Abu Dhabi hat das Unternehmen zudem erstmals einen Markt außerhalb Europas erschlossen. Partner ist Royal Prestige Catering.

Trotz der Fortschritte bleibt der Ausblick mit Risiken verbunden. Montega verweist auf den noch ausstehenden Hochlauf, der sich erst ab 2027 in den Zahlen niederschlagen soll, sowie auf den kurz- und mittelfristigen Kapitalbedarf. Bis sich Wachstum und Finanzierung klarer abzeichnen, überwiegt aus Analystensicht daher die abwartende Haltung.

Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 1,491EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.