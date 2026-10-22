🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Circus stabilisiert sich – doch Analysten bleiben auf der Bremse

    ### Circus stabilisiert den Betrieb – Analysten bleiben vorsichtig

    Circus SE sieht sich nach einer deutlichen Verlangsamung im Sommer operativ wieder auf Kurs. Im dritten Quartal waren nach Unternehmensangaben mehr als 30 autonome Verpflegungssysteme bei 19 Unternehmenskunden in acht Ländern im Einsatz. Die Analysten von Montega beziffern den Bestand auf 33 Systeme. Das im Sommer reduzierte Ziel, bis Jahresende mehr als 50 Einheiten auszuliefern, bestätigte das Management. Damit scheint der angepasste Rollout-Pfad vorerst eingehalten zu werden.

    Der Neustart erfolgt nach einer kräftigen Korrektur der Erwartungen: Im Juli senkte Circus die Umsatzprognose für 2026 von zuvor 44 bis 55 Millionen Euro auf 5,2 Millionen Euro. Diese Marke entspreche dennoch einem Wachstum von 233 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Montega bewertet die Entwicklung vor allem als operative Stabilisierung nach den Schwierigkeiten in der frühen Ausbauphase. Die Analysten belassen ihre Einstufung auf „Halten“ und das Kursziel bei 2,20 Euro.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Circus berichtet von deutlichen Verbesserungen im Betrieb. Die Verfügbarkeit der Systeme an etablierten Standorten sei von 70 Prozent zu Jahresbeginn auf mehr als 93 Prozent im dritten Quartal gestiegen. Zugleich seien die Gesamtbetriebskosten gegenüber dem zweiten Quartal um knapp ein Viertel gesunken und das Deployment-Tempo habe sich verdreifacht. Diese Kennzahlen stammen vom Unternehmen; ihre Bedeutung für die künftige Profitabilität muss sich erst in den Geschäftszahlen zeigen. Bislang wurden laut Circus mehr als 230.000 Mahlzeiten robotisch zubereitet. Die dabei gesammelten Daten sollen die firmeneigene Culinary AI verbessern.

    Ein wichtiger Baustein für zusätzliche Erlöse sind die proprietären Zutaten-Pods. Circus führt ihre Abnahme bei Betreibern verpflichtend ein. Neben Hardwareverkauf und Softwaregebühren soll dadurch ein verbrauchsabhängiger, wiederkehrender Umsatzstrom entstehen. Nach Darstellung des Unternehmens erleichtern die standardisierten Zutatenmodule die Befüllung und Wartung und reduzieren den täglichen Arbeitsaufwand für Kunden um bis zu 80 Prozent. Montega sieht darin Potenzial für bessere Rohertragsmargen und attraktivere Standortökonomie.

    Auch die Produktpalette wächst. Die ersten zehn CA-A-Einheiten sollen im vierten Quartal in eigener Fertigung entstehen; das Modell richtet sich an Kunden mit begrenztem Platz. Für das größere CA-M-System ist laut Circus der Funktionsprototyp fertiggestellt, die Modulfertigung angelaufen. Mit dem Start in Abu Dhabi hat das Unternehmen zudem erstmals einen Markt außerhalb Europas erschlossen. Partner ist Royal Prestige Catering.

    Trotz der Fortschritte bleibt der Ausblick mit Risiken verbunden. Montega verweist auf den noch ausstehenden Hochlauf, der sich erst ab 2027 in den Zahlen niederschlagen soll, sowie auf den kurz- und mittelfristigen Kapitalbedarf. Bis sich Wachstum und Finanzierung klarer abzeichnen, überwiegt aus Analystensicht daher die abwartende Haltung.



    Circus

    -0,93 %
    -2,80 %
    -12,59 %
    -26,54 %
    -91,01 %
    +19,20 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35
    Circus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 1,491EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Circus stabilisiert sich – doch Analysten bleiben auf der Bremse ### Circus stabilisiert den Betrieb – Analysten bleiben vorsichtig Circus SE sieht sich nach einer deutlichen Verlangsamung im Sommer operativ wieder auf Kurs. Im dritten Quartal waren nach Unternehmensangaben mehr als 30 autonome …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     